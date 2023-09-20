Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Buron 6 Tahun, DPO Kasus Penggelapan Ini Ditangkap Tim Tabur di Serpong

Ira Widyanti , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |16:55 WIB
Buron 6 Tahun, DPO Kasus Penggelapan Ini Ditangkap Tim Tabur di Serpong
Buronan Kejagung tertangkap setelah 6 tahun/Foto: Ira Widyanti
A
A
A

 

TANGERANG SELATAN - Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejagung RI bersama Kejati Lampung dan Kejari Bandar Lampung menangkap seorang buronan perkara tindak pidana penggelapan dengan nilai kerugian Rp2 miliar.

Buronan atas nama terpidana Sugan Sukianjoyo. Pria yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Kejari Bandar Lampung ini diciduk petugas di kediamannya daerah Serpong Park Blok E3 No.8, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Selasa (19/9/2023) sekitar pukul 16.00 WIB.

 BACA JUGA:

"Terpidana Sugan Sukianjoyo masuk daftar buronan kami sejak 2017. Pencarian terkendala karena pelaku berpindah daerah tempat tinggal," ujar Kasi Intelijen Kejari Bandar Lampung Rio Irawan saat konferensi pers, Rabu (20/9/2023).

Pascapenangkapan, kata Rio, Tim Tabur gabungan kejaksaan langsung menggelandang terpidana Sugan Sukianjoyo ke Kejari Jakarta Selatan, Rabu (20/9/2023) sekira pukul 02.30 WIB. Kemudian tim langsung membawa terpidana ke Kejari Bandarlampung guna proses eksekusi.

 BACA JUGA:

Rio menyebutkan, dalam pekara ini, terpidana Sugan Sukianjoyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan penggelapan dalam keluarga sesuai Pasal 376 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana Putusan MA RI No. 775 K/Pid/2015 tertanggal 23 September 2015.

"Nilai kerugian dalam perkara yang menjerat terpidana Sugan Sukianjoyo senilai 2 miliar rupiah lebih. Dia juga sudah ditetapkan vonis pidana kurungan penjara selama 6 bulan," ungkapnya.

Rio menambahkan, terpidana Sugan Sukianjoyo diamankan lantaran dipanggil untuk dieksekusi menjalani putusan tidak datang memenuhi panggilan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/337/3097976/buronan_kpk-S7WT_large.jpg
5 Daftar DPO KPK yang Belum Tertangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/337/3029408/sempat-melawan-buronan-kejaksaan-berhasil-diringkus-25xXC0FZT1.jpg
Sempat Melawan, Buronan Kejaksaan Berhasil Diringkus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/337/3015576/buru-harun-masiku-kpk-periksa-pengacara-dan-mahasiswa-xzyBuQPKEI.jpg
Buru Harun Masiku, KPK Periksa Pengacara dan Mahasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/17/337/2984387/soal-harun-masiku-hasto-ada-tekanan-dari-kpu-minta-imbalan-RhIufKRNYZ.jpg
Soal Harun Masiku, Hasto: Ada Tekanan dari KPU Minta Imbalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/08/337/2879633/ditangkap-di-bali-dito-mahendra-resmi-jadi-tahanan-bareskrim-2sEuZgEwPN.jpg
Ditangkap di Bali, Dito Mahendra Resmi Jadi Tahanan Bareskrim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/08/337/2879407/dito-mahendra-ditangkap-langsung-dibawa-ke-jakarta-dan-diperiksa-intensif-hvFG4RHxmk.jpg
Dito Mahendra Ditangkap, Langsung Dibawa ke Jakarta dan Diperiksa Intensif
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement