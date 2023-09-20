Advertisement
HOME NEWS JATENG

Wamen ATR/BPN Serahkan Sertifikat Tanah yang Diwakafkan ke Guru Spiritual Jokowi

Nanda Aria , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |17:21 WIB
Wamen ATR/BPN Serahkan Sertifikat Tanah yang Diwakafkan ke Guru Spiritual Jokowi
Tanah wakaf Jokowi diserahkan ke pesantren/Foto: Ist
SUKOHARJO - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan 20 sertifikat tanah wakaf seluas 13.385 meter persegi yang tersebar di 7 Kecamatan. Hal itu diberikan dalam kunjungan kerjanya di Sukoharjo, Jawa Tengah,

Bertempat di Masjid At Taubah, Desa Gentan, Kecamatan Baki, salah satu sertifikat yang diserahkan oleh Wamen ATR/BPN adalah bidang tanah yang diwakafkan kepada KH Abdul Karim Ahmad.

Tanah seluas 7.285 meter persegi tersebut digunakan untuk pembangunan Pesantren Al Qurani Azzayadi di Sanggrahan, Sukoharjo.

“Terima kasih Pak Wamen sudah jauh-jauh dari Jakarta untuk menyerahkan sertifikat wakaf ini,” kata Alamul Huda yang mewakili penerimaan sertifikat Ponpes Al Qurani saat menerima sertifikat, Rabu (20/9/2023).

Menyambung hal tersebut, Raja Antoni menjelaskan bahwa saat ini Kementerian ATR/BPN sedang berupaya keras melaksanakan seluruh pendaftaran tanah di Indonesia melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Alhamdulilah atas dedikasi dan kerja keras seluruh jajaran, kami telah mendaftarkan 107,2 juta bidang tanah di mana 87,2 bidangnya telah bersertifikat,” ujar Raja.

