Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Bejat! Pria Ini Cabuli Gadis SMA Tetangganya Sendiri Lalu Curi Uang

Abdullah Sani Hasibuan , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |09:41 WIB
Bejat! Pria Ini Cabuli Gadis SMA Tetangganya Sendiri Lalu Curi Uang
Polisi tangkap pelaku pencabulan di Serdang Bedagai. (Foto: Sani Hasibuan)
A
A
A

TEBING TINGGI - Seorang pria pengangguran di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, ditangkap petugas Polsek Dolok Merawan karena merampok dan mencabuli tetangganya sendiri.

Pelaku Diki Agustiadi (25) merupakan warga Desa Dolok Merawan. Diki digelandang petugas Polsek Dolok Merawan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kapolsek Dolok Merawan, AKP S Pinem mengatakan, penangkapan tersangka berawal dari adanya laporan korban SA yang masih duduk di kelas 3 salah satu SMA di Serdang Bedagai.

Dalam laporanya korban pada 12 September 2023, sekira pukul 22.30 WIB, korban yang sedang berada di kamar mandi dirumahnya dipukuli dan diikat hingga pingsan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185723/mario_dandy-qrLX_large.jpg
Kasasi Mario Dandy di Kasus Pencabulan Mantan Pacar Ditolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176951/pencabulan-dcwl_large.jpg
Terungkap! Motif Remaja di Cilincing Bunuh dan Cabuli Bocah 11 Tahun, Kesal Ditagih Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175742/pencabulan-uCtJ_large.jpg
Lansia Cabul di Jaktim Perkosa ABG Berkali-kali hingga Hamil, Begini Modus Bejatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/340/3163193/penjara-7S2w_large.jpg
Bejat, Guru Kaligrafi Pesantren Cabuli 7 Santri Laki-Laki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163192/pencabulan-HmAR_large.jpg
Cabuli Anak Tiri, Sekuriti Nyaris Diamuk Massa di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/340/3160999/pencabulan-wcCb_large.jpg
Terungkap! Bocah di Lampung Kerap Diajak Makan Bakso Sebelum Disodomi Eks Guru Honorer
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement