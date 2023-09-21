Serangan Balasan Ukraina Menyakitkan untuk Rusia, Namun Penting untuk Keamanan Eropa

UKRAINA - Di ruang bawah tanah Orikhiv, pasukan Ukraina berdiri di dekat tembok. Meskipun mereka berada di bawah tanah, bom-bom besar Rusia yang sering mendarat dapat meruntuhkan segala sesuatu yang ada di atasnya, sehingga dunia bawah tanah mereka menjadi lebih aman.

Bayangkan risiko-risiko seperti ini, dan laki-laki serta perempuan harus menanggung penderitaan yang mengerikan setiap malam, ketika Anda mendengar pembicaraan tentang kemajuan serangan balasan Ukraina. Ini lambat, berbahaya, berdarah, dan lebih sulit dari yang diperkirakan siapa pun. Namun jangan salah, ini mungkin momen paling penting bagi keamanan Eropa sejak runtuhnya Tembok Berlin, atau bahkan tahun 1945.

Pasukan Ukraina masih jauh dari apa yang mereka harapkan ketika musim gugur tiba. Bulan-bulan musim panas di sekitar Robotyne, di selatan Orikhiv, dan di utara Mariupol, disibukkan dengan penjelajahan mengerikan di ladang ranjau berhektar-hektar, pasukan berjuang selama berminggu-minggu untuk mendapatkan bantuan. pemukiman kecil yang dapat dihitung di jalan-jalan, atau bahkan bangunan.

Setelah ditangkap, seperti yang terlihat di desa-desa seperti Staromaiorske, atau Urozhaine, hanya ada sedikit tempat yang tersisa untuk dijadikan tempat berlindung bagi pasukan pembebasan Ukraina. Bagi pemenangnya hanya puing-puing saja.

Ketidaksabaran dan kelelahan yang terlihat di Barat terhadap kemajuan Ukraina pasti akan terhapuskan di New York minggu ini, ketika Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menggunakan Kementerian Pertahanannya untuk menggambarkan pemerintahan yang telah diremajakan, siap menghadapi musim dingin yang panjang dan menyakitkan yang mungkin akan terjadi di masa depan. Tapi dia bahkan tidak merasa perlu melakukan promosi penjualan.

Perjuangan Ukraina adalah demi wilayahnya. Namun hal ini merupakan momen yang sangat mengejutkan bagi keamanan Eropa – hasil dari dua bulan ke depan mungkin akan menentukan masa depan dekade berikutnya secara global.