Pengiriman Logisitik Pemilu di Masa Penghujan, KPU Waspadai Banjir dan Kebocoran Atap Gudang

SEMARANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jateng meminta KPU di kabupaten/kota untuk mewaspadai musim penghujan mendatang. Ini terkait dengan logistik pemilu agar tidak rusak karena banjir ataupun atap gudang penyimpanan bocor.

“Distribusi logistik, surat suara, formulir, kemungkinan akan turun di Desember – Januari. Itu adalah puncak musim hujan biasanya dan beberapa daerah dilanda rob, banjir,” kata Ketua KPU Prov Jateng Paulus Widiyantoro saat diwawancara di Kompleks Balai Kota Semarang di sela gelaran Kirab Pemilu 2024, Rabu (20/9/2023).

Mengingat faktor cuaca tersebut, sambung Paulus, pihaknya akan melakukan antisipasi mengenai jadwal pengiriman termasuk gudang-gudang tempat penyimpanan logistiknya.

“Tidak boleh di daerah yang rawan banjir atau gudang itu rawan bocor. Itu kita antisipasi betul itu,” sambungnya.

Terkait logistik Pemilu 2024, Paulus menambahkan akan lebih dulu dikirim yang tidak terkait dengan daftar pasangan calon atau daftar calon tetap. Misalnya; kotak dan bilik suara, kabel segel baik segel untuk menutup kotak suara atau segel plastik.

“Itu sudah mulai dilaksanakan, tinta sudah mulai dilaksanakan. Distribusi yang tidak terkait dengan calon tetap mulai Oktober sudah dilakukan. Tapi yang terkait surat suara dan formulir itu pengadaannya menunggu ditetapkannya calon, pasangan calon. Kemungkinan itu akan mulai Desember,” lanjutnya.