Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Pengiriman Logisitik Pemilu di Masa Penghujan, KPU Waspadai Banjir dan Kebocoran Atap Gudang

Eka Setiawan , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |01:05 WIB
Pengiriman Logisitik Pemilu di Masa Penghujan, KPU Waspadai Banjir dan Kebocoran Atap Gudang
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

SEMARANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jateng meminta KPU di kabupaten/kota untuk mewaspadai musim penghujan mendatang. Ini terkait dengan logistik pemilu agar tidak rusak karena banjir ataupun atap gudang penyimpanan bocor.

“Distribusi logistik, surat suara, formulir, kemungkinan akan turun di Desember – Januari. Itu adalah puncak musim hujan biasanya dan beberapa daerah dilanda rob, banjir,” kata Ketua KPU Prov Jateng Paulus Widiyantoro saat diwawancara di Kompleks Balai Kota Semarang di sela gelaran Kirab Pemilu 2024, Rabu (20/9/2023).

Mengingat faktor cuaca tersebut, sambung Paulus, pihaknya akan melakukan antisipasi mengenai jadwal pengiriman termasuk gudang-gudang tempat penyimpanan logistiknya.

“Tidak boleh di daerah yang rawan banjir atau gudang itu rawan bocor. Itu kita antisipasi betul itu,” sambungnya.

Terkait logistik Pemilu 2024, Paulus menambahkan akan lebih dulu dikirim yang tidak terkait dengan daftar pasangan calon atau daftar calon tetap. Misalnya; kotak dan bilik suara, kabel segel baik segel untuk menutup kotak suara atau segel plastik.

“Itu sudah mulai dilaksanakan, tinta sudah mulai dilaksanakan. Distribusi yang tidak terkait dengan calon tetap mulai Oktober sudah dilakukan. Tapi yang terkait surat suara dan formulir itu pengadaannya menunggu ditetapkannya calon, pasangan calon. Kemungkinan itu akan mulai Desember,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pemilu 2024 KPU
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179873//ijazah_jokowi-MOf2_large.jpg
Bonatua Minta KPU Dihadirkan ke Sidang Sengketa Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/65/3179632//m_afifuddin-Lkq4_large.jpg
Ini Pendidikan M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178887//mardani_ali_sera-ZscY_large.jpg
Komisioner KPU Gunakan Jet Pribadi, DPR: Pelanggaran Pengelolaan Anggaran Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178710//wakil_ketua_komisi_ii_dpr_ri_dede_yusuf_macan_effendi-wWhF_large.jpg
DPR Akan Panggil Komisioner KPU Soal Penggunaan Jet Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173183//subhan-uCm1_large.jpg
Wapres Gibran Tidak Hadir, Mediasi Gugatan Ijazah Ditunda
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement