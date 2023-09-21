Tingkatkan Perekonomian, Relawan Ganjar Bantu Bibit Sawit Unggul ke Warga Musi Banyuasin

MUSI BANYUASIN – Relawan Ganjar Pranowo, Wong Kito Dewe berupaya meningkatkan perekonomian warga. Salah satu caranya dengan memberikan bantuan bibit sawit unggul jenis sriwijaya kepada puluhan warga di Desa Jirak, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Koordinator Wilayah Wong Kito Dewe Musi Banyuasin, Ahmad Nurhadi mengatakan, bantuan yang diberikan pada Rabu (20/9/2023) tersebut, bertujuan untuk mendongkrak taraf perekonomian masyarakat.

Bibit sriwijaya merupakan kualitas unggul yang telah teruji bisa menghasilkan panen yang lebih berkualitas. Nurhadi menyebut, keunggulan bibit sriwijaya bahkan telah teruji dalam penelitian.

BACA JUGA:

"Kenapa bibit sriwijaya ini, karena memang telah teruji klinis dari pihak terkait, yaitu dari penelitian sawit di Sembawa, bahwa memang bibit sawit unggul sriwijaya ini jelas sudah teruji laboratorium," jelas Nurhadi dalam keterangannya, Kamis (21/9/2023).

Dengan hasil panen yang lebih optimal, para pendukung Ganjar Pranowo ini berharap bisa memberikan dampak langsung pada peningkatan jumlah pendapatan warga di sana.

"Selain itu, bisa mendongkrak perekonomian masyarakat. Dari (bibit unggul) hasilnya itu bisa lebih banyak, bisa lebih unggul dibanding variaritas bibit sawit yang ada di daerah lain," katanya.

BACA JUGA:

Dengan demikian, upaya Wong Kito Dewe untuk menyejahterakan petani selaras dengan keberhasilan program Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dapat terealisasi.

"Ini wujud dari cita-cita Bapak Ganjar Pranowo yang ingin meningkatkan ekonomi dari masyarakat. Kami di sini menjadi perpanjangan lidah, menjadi perpanjangan tangan dari Bapak Ganjar, itu menjelaskan program-program yang beliau canangkan," sebutnya.