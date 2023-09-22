Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bacaleg Perindo Rere Tati Bedah Atap Rumah Warga Depok Jaya

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |16:23 WIB
Bacaleg Perindo Rere Tati Bedah Atap Rumah Warga Depok Jaya
Bacaleg DPRD Depok dari Partai Perindo, Rere Tati Sri Hardina membantu membedah rumah warga Depok. (MPI/Refi Sandi)
A
A
A

 

DEPOK - Bakal calon anggota legislatig (Bacaleg) DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas dari Partai Perindo, Rere Tati Sri Hardina bersama DPD Partai Perindo Kota Depok membedah atap rumah warga di RT 1 RW 2, Depok Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok pada Jumat (22/9/2023).

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, terlihat bangunan rumah dua lantai itu nyaris roboh atapnya. Tak hanya itu, atap genteng pada bagian atas sudah ada yang hilang.

Selain itu, kondisi plafon rumah terlihat sudah nyaris roboh dan berbahaya untuk ditempati. Kondisi tangga rumah yang terbuat dari kayu pun sangat berbahaya bagi pemilik rumah yang telah lanjut usia (lansia) bernama Andriningsih (67).

Rere didampingi nenek Andriningsih meninjau kondisi rumah yang sudah tidak layak dihuni tersebut. Ia pun terlihat mengecek kondisi setiap ruangan dan lantai bangunan.

"Kegiatan hari ini kita lakukan bedah rumah milik Ibu Andriningsih yang berada di RT 1 RW 2, Depok Jaya. Kegiatannya kita membereskan atap rumah yang sangat rapuh sekali terus bocor ibunya kasian sampai tidak bisa tidur kalau hujan dan memang (kondisi) atapnya juga membahayakan ya karena sudah rapuh takutnya roboh," kata Rere kepada wartawan di lokasi.

Rere bacaleg muda dari Partai Perindo dengan nomor urut 16 sesuai ketetapan KPU di kertas suara Pemilu 2024 itu mengetahui rumah nenek Andriningsih dari hasil door to door menyapa dan menyerap aspirasi warga sekitar. Ia berharap nenek Andriningsih dapat tidur dengan nyaman dan rumah kembali layak huni.

"Tahu rumah dengan kondisi seperti ini ada tim di Depok Jaya kebetulan mereka door to door menyosialisasikan KTA terus bertemulah dengan Ibu Andriningsih. Harapan ke depannya supaya Ibu Andriningsih tidur dengan nyaman dan nyenyak dan supaya rumahnya layak huni serta ibu Andriningsih," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192514/rakerwil_dpw_perindo_sumsel-0rvJ_large.jpg
Gelar Rakerwil, DPW Perindo Sumsel Susun Strategi Pemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550/dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541/dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement