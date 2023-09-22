Bacaleg Perindo Rere Tati Bedah Atap Rumah Warga Depok Jaya

DEPOK - Bakal calon anggota legislatig (Bacaleg) DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas dari Partai Perindo, Rere Tati Sri Hardina bersama DPD Partai Perindo Kota Depok membedah atap rumah warga di RT 1 RW 2, Depok Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok pada Jumat (22/9/2023).

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, terlihat bangunan rumah dua lantai itu nyaris roboh atapnya. Tak hanya itu, atap genteng pada bagian atas sudah ada yang hilang.

Selain itu, kondisi plafon rumah terlihat sudah nyaris roboh dan berbahaya untuk ditempati. Kondisi tangga rumah yang terbuat dari kayu pun sangat berbahaya bagi pemilik rumah yang telah lanjut usia (lansia) bernama Andriningsih (67).

Rere didampingi nenek Andriningsih meninjau kondisi rumah yang sudah tidak layak dihuni tersebut. Ia pun terlihat mengecek kondisi setiap ruangan dan lantai bangunan.

BACA JUGA: Rere Tati Sosialisasikan KTA Perindo Berasuransi dan Bagikan 400 Liter Minyak di Depok

"Kegiatan hari ini kita lakukan bedah rumah milik Ibu Andriningsih yang berada di RT 1 RW 2, Depok Jaya. Kegiatannya kita membereskan atap rumah yang sangat rapuh sekali terus bocor ibunya kasian sampai tidak bisa tidur kalau hujan dan memang (kondisi) atapnya juga membahayakan ya karena sudah rapuh takutnya roboh," kata Rere kepada wartawan di lokasi.

Rere bacaleg muda dari Partai Perindo dengan nomor urut 16 sesuai ketetapan KPU di kertas suara Pemilu 2024 itu mengetahui rumah nenek Andriningsih dari hasil door to door menyapa dan menyerap aspirasi warga sekitar. Ia berharap nenek Andriningsih dapat tidur dengan nyaman dan rumah kembali layak huni.

BACA JUGA: Bacaleg Perindo Rere Tati Sri Hardina Bersama DPD Depok Gelar Pesta Rakyat dan Jalan Santai

"Tahu rumah dengan kondisi seperti ini ada tim di Depok Jaya kebetulan mereka door to door menyosialisasikan KTA terus bertemulah dengan Ibu Andriningsih. Harapan ke depannya supaya Ibu Andriningsih tidur dengan nyaman dan nyenyak dan supaya rumahnya layak huni serta ibu Andriningsih," ujarnya.