Dapat Bantuan CCTV untuk Antisipasi Kejahatan, Warga Doakan Caleg Perindo Diska Resha Sukses

JAKARTA - Bacaleg Partai Perindo Dapil 8 Jakarta Selatan, Diska Resha Putra memberikan bantuan pada warga Jalan Kemuning Raya, RT 15/06, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berupa CCTV guna mencegah terjadinya tindak kejahatan di wilayah tersebut.

Penanggung Jawab Karang Taruna RT 15/06, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Budi mengatakan, di wilayahnya itu kerap terjadi dugaan kasus pencurian, baik itu raibnya motor, handphone, maupun adanya rumah warga yang disatroni orang tak dikenal.

Maka itu, manakala Diska Resha selaku Bacaleg Partai Perindo, partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, mendatangi wilayahnya, warga pun mengajukan permintaan CCTV tersebut padanya.

"Demi keamanan kita mengusulkan, kebetulan pak Diska berkunjung ke wilayah kami sehingga kita permintaan CCTV tuk keamanan wilayah kami, khususnya RT 15/ RW 06 ini," ujarnya di lokasi, Jumat (22/9/2023).

Dia menjelaskan, CCTV pemberian Diska itu diharapkan bisa membantu mengantisipasi aksi kejahatan di wilayahnya tersebut. Bahkan, saat terjadi kejahatan, ada rekaman yang bisa membantu warga mengidentifikasi pelaku kejahatan untuk diteruskan ke polisi dan ditangkap pelakunya.