Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Dapat Bantuan CCTV untuk Antisipasi Kejahatan, Warga Doakan Caleg Perindo Diska Resha Sukses

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |20:57 WIB
Dapat Bantuan CCTV untuk Antisipasi Kejahatan, Warga Doakan Caleg Perindo Diska Resha Sukses
Caleg Perindo Diska Resha Putra bantu warga
A
A
A

JAKARTA - Bacaleg Partai Perindo Dapil 8 Jakarta Selatan, Diska Resha Putra memberikan bantuan pada warga Jalan Kemuning Raya, RT 15/06, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berupa CCTV guna mencegah terjadinya tindak kejahatan di wilayah tersebut.

Penanggung Jawab Karang Taruna RT 15/06, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Budi mengatakan, di wilayahnya itu kerap terjadi dugaan kasus pencurian, baik itu raibnya motor, handphone, maupun adanya rumah warga yang disatroni orang tak dikenal.

Maka itu, manakala Diska Resha selaku Bacaleg Partai Perindo, partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, mendatangi wilayahnya, warga pun mengajukan permintaan CCTV tersebut padanya.

"Demi keamanan kita mengusulkan, kebetulan pak Diska berkunjung ke wilayah kami sehingga kita permintaan CCTV tuk keamanan wilayah kami, khususnya RT 15/ RW 06 ini," ujarnya di lokasi, Jumat (22/9/2023).

Dia menjelaskan, CCTV pemberian Diska itu diharapkan bisa membantu mengantisipasi aksi kejahatan di wilayahnya tersebut. Bahkan, saat terjadi kejahatan, ada rekaman yang bisa membantu warga mengidentifikasi pelaku kejahatan untuk diteruskan ke polisi dan ditangkap pelakunya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192514/rakerwil_dpw_perindo_sumsel-0rvJ_large.jpg
Gelar Rakerwil, DPW Perindo Sumsel Susun Strategi Pemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550/dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541/dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement