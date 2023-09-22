Berikan CCTV ke Warga, Caleg Perindo Diska Resha Ingin Cegah Kejahatan di Pejaten Timur

JAKARTA - Bacaleg Partai Perindo Dapil 8 Jakarta Selatan, Diska Resha Putra memberikan bantuan pada warga Jalan Kemuning Raya, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berupa CCTV guna mencegah terjadinya tindak kejahatan di wilayah tersebut.

Bantuan tersebut diberikan oleh Perwakilan Diska Resha Putra, Akhyar pada Ketua RT dan Tokoh Karang Taruna RT 15/06, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Jumat (22/9/2023) sore tadi.

Bantuan diberikan setelah adanya permintaan warga lantaran di kawasan tersebut kerap terjadi kasus pencurian.

"CCTV ini untuk warga sekitar sini sehingga bermanfaat tuk kepentingan masyarakat. Dimana kegunaannya diharapkan bisa semaksimal mengantisipasi potensi terjadinya aksi-aksi kejahatan," ujar Perwakilan Diska Resha, Akhyar di lokasi, Jumat (22/9/2023).

Menurutnya, Bacaleg Partai Perindo dari partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, Diska Resha sejatinya pernah berkunjung ke wilayah RT 15/06, Pejaten Timur.

Di situ, warga mengajukan permintaan CCTV, Diska pun kini memenuhi permintaan warga tersebut.