DPW Partai Perindo Jawa Timur Gelar Konsolidasi dan Sosialisasi

DPW Partai Perindo Jawa Timur gelar konsolidasi dan sosialisasi jelang Pemilu 2024 (Foto : iNews)

SURABAYA - Jelang Pemilu 2024, DPW Partai Perindo Jawa Timur menggelar konsolidasi dan sosialisasi pemenangan yang dihadiri seluruh pengurus DPD di Jawa Timur.

Dalam kegiatan tersebut, DPP partai perindo mengumumkan pergantian Ketua DPW Partai Perindo Jawa Timur.

Konsolidasi dan sosialisasi pemenangan yang diselenggarakan di kantor DPW Partai Perindo Jatim di Surabaya ini, dihadiri Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo Ahmad Rofiq.

Dalam kegiatan yang digelar Jumat (22/9/2023) siang, tersebut juga dihadiri Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Perindo Ronny Tanusaputra.

Dalam kegiatan yang diikuti ketua dan sekretaris DPD Partai Perindo se-Jawa Timur ini, DPP Partai Perindo juga mengumumkan secara resmi mengganti Ketua DPW Partai Perindo Jawa Timur dari Letjen TNI (Purn) Wisnoe Prasetja Boedi kepada Faida.

Pergantian tersebut ditandai dengan penyerahan surat keputusan (SK) yang diserahkan langsung Sekjen DPP Partai Perindo, Ahmad Rofiq.