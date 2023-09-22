Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Update Perang Rusia Ukraina, Zelensky Minta Bantuan AS Sebesar Rp369 Triliun

Salsabila Fitirah Puteri , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |16:05 WIB
<i>Update</i> Perang Rusia Ukraina, Zelensky Minta Bantuan AS Sebesar Rp369 Triliun
Presiden Ukraina minta bantuan dana AS sebesar Rp369 triliun (Foto: Daily Mail)
A
A
A

KYIV - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) Kevin McCarthy pada Kamis (21/9/2023) dalam usahanya untuk meyakinkan Partai Republik yang cenderung skeptis di Kongres untuk terus memberikan bantuan kepada Ukraina.

Dilansir Daily Mail, Presiden Ukraina menghimbau anggota parlemen Capitol Hill untuk "tetap teguh" dan mendukung Kyiv setelah Polandia menghentikan pasokan senjata mereka dalam salah satu kampanye rudal paling brutal di Rusia. Pertemuan tertutup antara McCarthy dan Zelensky berlangsung setelah Ketua DPR menolak permintaan untuk berbicara bersama-sama di Kongres.

Sejak invasi Rusia, Kongres telah menyetujui lebih dari USD110 miliar (Rp1.619 triliun) untuk Ukraina, tetapi beberapa anggota Partai Republik telah menyatakan kekhawatiran mereka dan mengancam akan menentang permintaan Biden untuk mengirimkan tambahan USD24 miliar (Rp369 triliun).

Zelensky menyampaikan pesan kepada anggota parlemen, "Ketika perang ini dimulai, Anda memberikan dukungan kepada saya dan Ukraina untuk tetap bersatu dan kuat. Sekarang saya kembali dan berpesan kepada Amerika Serikat untuk melakukan hal yang sama, tetap bersatu dan kuat." Biden akan segera mengumumkan paket bantuan militer baru untuk Ukraina, yang mencakup "kemampuan pertahanan udara yang signifikan," seperti yang diungkapkan oleh Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan pada hari Kamis.

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengunjungi Capitol Hill di mana ia bertemu dengan pemimpin-pemimpin DPR dan kemudian senator-senator di Ruang Senat Lama, sebuah penghormatan yang jarang diberikan kepada pemimpin dunia. Seluruh Senat hadir untuk menyambutnya dengan hangat.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/18/3185974/antonio-ZnK5_large.jpg
Uni Eropa Harus Cabut Sanksi Terhadap Rusia untuk Perdamaian Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/18/3185699/zelensky-oYwq_large.jpg
Poin Damai ‘Trump’ Terkait Perang Ukraina-Rusia Berkurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/18/3185429/ukraina_serang_rusia-CeFd_large.jpg
Ukraina Lancarkan Serangan Drone Sasar Pembangkit Listrik Dekat Moskow, Picu Kebakaran Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183809/trump-4LFG_large.jpg
Trump: Perang Rusia-Ukraina Tewaskan 25 Ribu Tentara Dalam Sebulan, Sangat Mengerikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182506/ukraina-aOv2_large.jpg
Ukraina Hadapi Krisis Pemadaman Listrik yang Berujung Bencana di Musim Dingin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179993/volodymyr_zelensky-XKCp_large.jpg
Presiden Ukraina Tuding China Pasok Mesin Pembuat Senjata ke Rusia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement