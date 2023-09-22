Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Sejarah Ditemukannya Kertas di China Kuno

Serli Utari Dewi , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |16:35 WIB
CHINA - Meluasnya penggunaan kertas dan percetakan merupakan ciri China atau Tiongkok kuno yang menjadi pembeda dari kebudayaan kuno lainnya. Secara tradisional, kertas ditemukan pada awal abad ke-2 Masehi, namun terdapat bukti bahwa kertas ditemukan jauh lebih awal.

Sebagai bahan yang lebih murah dibandingkan dengan bambu, kayu, serta sutra, kertas membantu menyebarkan literatur dan literasi. Kertas juga bisa dimanfaatkan untuk membuat topi hingga kemasan. Selama berabad-abad, kertas diperdagangkan di seluruh Asia dan digunakan dalam pembuatan uang kertas pertama sejak awal abad ke-12 Masehi.

Penemuan Kertas

Dikutip World History Encyclopedia, Penemuan kertas terjadi secara tidak sengaja, setelah pakaian yang terbuat dari rami dibiarkan terlalu lama setelah dicuci, dan terbentuk residu atau ampas di dalam air yang kemudian dapat ditekan menjadi bahan baru yaitu kertas.

Hal ini juga didukung oleh bukti arkeologis tentang jenis kertas primitif dari abad ke-2 SM di Tiongkok, yang sebagian besar menggunakan bahan rami.

Berbeda dengan Cai Lun, direktur Kekaisaran di Luoyang, ia menciptakan kertas menggunakan serat tumbuhan yang direndam dan kemudian ditekan, lalu dikeringkan menjadi lembaran baru pada bingkai atau kasa kayu.

Sebelum adanya kertas, bambu dan potongan kayu serta sutra yang mahal sudah digunakan selama berabad-abad sebagai permukaan untuk menulis, namun setelah banyak percobaan akhirnya ditemukannya kertas yang berbentuk gulungan.

Seiring waktu,serat-serat yang berbeda diujicobakan untuk membuat kertas, sehingga kualitasnya meningkat pesat pada akhir periode Han (206-220 M).

