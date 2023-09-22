Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Lahir dengan 26 Jari Tangan dan Kaki, Bayi di India Dianggap Reinkarnasi Dewi Hindu

Assyifa Eka Putri , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |16:02 WIB
Lahir dengan 26 Jari Tangan dan Kaki, Bayi di India Dianggap Reinkarnasi Dewi Hindu
Foto: Newsflash.
A
A
A

BHARATPUR - Seorang bayi perempuan di kota Bharatpur, Negara Bagian Rajasthan, India lahir dengan memiliki 26 jari tangan dan kaki. Bayi perempuan tersebut lahir dengan memiliki tujuh jari tangan di masing-masing tangan dan enam jari kaki di setiap kakinya.

Dilansir Unilad, karena kondisinya yang memiliki jari dengan jumlah 26, keluarga kemudian percaya bahwa putrinya adalah reinkarnasi dewi Hindu.

 BACA JUGA:

Dokter di rumah sakit tempat bayi unik itu dilahirkan mengatakan bahwa ia baik-baik saja walaupun memiliki tambahan empat jari tangan dan dua jari kaki tambahan dibandingkan dengan anak-anak lainnya.

“Tidak ada salahnya memiliki 26 jari, tapi itu adalah kelainan genetik,” ujar Dr. BS Soni, seraya menambahkan bahwa "Gadis itu benar-benar sehat."

Menurut pakar medis, bayi tersebut memiliki kelainan genetik langka, yang bisa disebut Polydactyly, suatu kondisi seseorang dilahirkan dengan jari tangan atau kaki tambahan. 

Sementara itu, terdapat perawatan yang bisa dilakukan yaitu dengan operasi untuk menghilangkan jari tambahan tersebut. Namun, belum diketahui jelas apakah pihak keluarga akan memilih menjalani operasi atau tidak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
india Jagat Unik
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/52/3022585/pelat_nomor_langka_australia-u3rf_large.jpg
Pelat Nomor Langka Ini Terjual dengan Harga Fantastis, Hingga Rp27 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/56/3021020/mars-k6rs_large.jpg
Setelah Lebih dari Setahun ‘Sinyal Alien’ dari Mars Akhirnya Berhasil Dipecahkan, Ini Isinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/56/3007665/ruang_uji_anechoic-C0dT_large.jpg
Inilah Tempat Paling Sunyi di Bumi, Saking Sepinya Tak Ada yang Tahan Satu Jam di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/18/2993740/raja-pemilu-india-ini-telah-ikuti-238-kali-pemilihan-dan-selalu-kalah-H2yu2IIrLI.jpg
Raja Pemilu India Ini Telah Ikuti 238 Kali Pemilihan dan Selalu Kalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/11/18/2968729/kutukan-zelensky-kembali-muncul-setelah-raja-charles-diumumkan-mengidap-kanker-tuDfWYlu9i.JPG
"Kutukan Zelensky" Kembali Muncul Setelah Raja Charles Diumumkan Mengidap Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/21/18/2958038/heboh-mayat-hidup-lagi-gara-gara-ambulans-yang-membawanya-hantam-lubang-di-jalanan-rnnrdRPsSD.jpg
Heboh, Mayat Hidup Lagi Gara-Gara Ambulans yang Membawanya Hantam Lubang di Jalanan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement