Lahir dengan 26 Jari Tangan dan Kaki, Bayi di India Dianggap Reinkarnasi Dewi Hindu

BHARATPUR - Seorang bayi perempuan di kota Bharatpur, Negara Bagian Rajasthan, India lahir dengan memiliki 26 jari tangan dan kaki. Bayi perempuan tersebut lahir dengan memiliki tujuh jari tangan di masing-masing tangan dan enam jari kaki di setiap kakinya.

Dilansir Unilad, karena kondisinya yang memiliki jari dengan jumlah 26, keluarga kemudian percaya bahwa putrinya adalah reinkarnasi dewi Hindu.

Dokter di rumah sakit tempat bayi unik itu dilahirkan mengatakan bahwa ia baik-baik saja walaupun memiliki tambahan empat jari tangan dan dua jari kaki tambahan dibandingkan dengan anak-anak lainnya.

“Tidak ada salahnya memiliki 26 jari, tapi itu adalah kelainan genetik,” ujar Dr. BS Soni, seraya menambahkan bahwa "Gadis itu benar-benar sehat."

Menurut pakar medis, bayi tersebut memiliki kelainan genetik langka, yang bisa disebut Polydactyly, suatu kondisi seseorang dilahirkan dengan jari tangan atau kaki tambahan.

Sementara itu, terdapat perawatan yang bisa dilakukan yaitu dengan operasi untuk menghilangkan jari tambahan tersebut. Namun, belum diketahui jelas apakah pihak keluarga akan memilih menjalani operasi atau tidak.