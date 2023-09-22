Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Petaka Keris Sakti Mpu Gandring Merenggut Nyawa Para Raja

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |07:08 WIB
Petaka Keris Sakti Mpu Gandring Merenggut Nyawa Para Raja
Ilustrasi keris (Foto: Ist)
A
A
A

KERIS Mpu Gandring meninggalkan petaka hingga merenggut nyawa tiga raja. Kutukan berdarah itu dari sang pembuat yakni Mpu Gandring.

Kisah ini bermula saat Ken Arok memesan sebuah keris untuk menghabisi majikannya sendiri, yaitu Tunggul Ametung. Saat itu, Tunggul Ametung merupakan menjadi akuwu (camat) di Tumapel.

Ken Arok melakukan hal tersebut karena jatuh cinta dengan istri Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes.

Awalnya Mpu Gandring menjanjikan keris ampuh untuk membunuh Tunggul Ametung yang sakti dalam waktu satu tahun. Namun, baru beberapa bulan, Ken Arok sudah tidak sabar.

Ken Arok nekat merebut keris yang belum sempurna dan menusukkannya ke dada Mpu Gandring hingga tewas. Dalam keadaan sekarat, Mpu Gandring mengutuk kalau keris itu nantinya akan membunuh tujuh orang penguasa, termasuk Ken Arok dan anak cucunya.

Kisah ini termaktub dalam "Pemugaran Persada Sejarah Leluhur Majapahit", dari Prof. Slamet Muljana.

Singkat cerita, Kebo Ijo yang merupakan sahabat karib Ken Arok jadi salah satu korban dari kutukan Keris Mpu Gandring. Berawal Kebo Ijo tertarik dengan keris yang dibawa pulang Ken Arok dari Lulumbang usai terjadi perebutan yang berujung tewasnya Mpu Gandring.

Sesampainya di Tumapel, Kebo Ijo yang suka pamer meminjam keris yang terbuat dari bahan kayu cangkring tersebut. Namun, Ken Arok memanfaatkannya untuk kepentingan pribadinya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/337/3153208/gajah_mada-LuCR_large.jpg
Janji Gajah Mada pada Gayatri saat Cucu Jadi Raja Muda di Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/337/3152900/kerajaan-cQbt_large.jpg
Dahsyatnya Letusan Gunung Hancurkan Ibu Kota Mataram hingga Dipindahkan Mpu Sindok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/337/3146070/candi_borobudur-u0mY_large.jpg
Jejak Kejayaan Raja-Raja Mataram, Ada yang Perintahkan Bangun Candi Borobudur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/337/3143823/raja-04kz_large.jpg
Gunung Arjuno Selamatkan Raja Airlangga dari Serangan Lawan saat Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/337/3142594/prabu_siliwangi-2Q8J_large.jpg
Kerajaan di Bawah Prabu Siliwangi, Konon Dijaga Tiga Jenis Pasukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/337/3116996/kerajaan-QJmn_large.jpg
Kisah Kuda Sakti Madura Buat Porak-poranda Jayakatwang dan Daha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement