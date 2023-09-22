Petaka Keris Sakti Mpu Gandring Merenggut Nyawa Para Raja

KERIS Mpu Gandring meninggalkan petaka hingga merenggut nyawa tiga raja. Kutukan berdarah itu dari sang pembuat yakni Mpu Gandring.

Kisah ini bermula saat Ken Arok memesan sebuah keris untuk menghabisi majikannya sendiri, yaitu Tunggul Ametung. Saat itu, Tunggul Ametung merupakan menjadi akuwu (camat) di Tumapel.

Ken Arok melakukan hal tersebut karena jatuh cinta dengan istri Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes.

Awalnya Mpu Gandring menjanjikan keris ampuh untuk membunuh Tunggul Ametung yang sakti dalam waktu satu tahun. Namun, baru beberapa bulan, Ken Arok sudah tidak sabar.

Ken Arok nekat merebut keris yang belum sempurna dan menusukkannya ke dada Mpu Gandring hingga tewas. Dalam keadaan sekarat, Mpu Gandring mengutuk kalau keris itu nantinya akan membunuh tujuh orang penguasa, termasuk Ken Arok dan anak cucunya.

Kisah ini termaktub dalam "Pemugaran Persada Sejarah Leluhur Majapahit", dari Prof. Slamet Muljana.

Singkat cerita, Kebo Ijo yang merupakan sahabat karib Ken Arok jadi salah satu korban dari kutukan Keris Mpu Gandring. Berawal Kebo Ijo tertarik dengan keris yang dibawa pulang Ken Arok dari Lulumbang usai terjadi perebutan yang berujung tewasnya Mpu Gandring.

Sesampainya di Tumapel, Kebo Ijo yang suka pamer meminjam keris yang terbuat dari bahan kayu cangkring tersebut. Namun, Ken Arok memanfaatkannya untuk kepentingan pribadinya.