Viral, Pemotor Lawan Arus di Atas Trotoar dan Dipaksa Mundur Polisi

JAKARTA - Sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan sejumlah pengendara kendaraan roda dua (pemotor) melawan arus di atas trotoar Jalan Plumpang Semper, Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada Kamis (21/9/2023).

Berdasarkan video amatir yang direkam oleh salah satu petugas Satlantas Wilayah Jakarta Utara memperlihatkan pengendara sepeda motor nekat melawan arus lalu lintas dengan naik ke atas trotoar.

Dalam video tersebut, pengendara datang dari Jalan Keramat Jaya, Plumpang menuju ke Jalan Yos Sudarso. Saat di trotoar diatas jembatan, laju pengendara pemotor langsung dihadang sejumlah petugas yang sedang menggelar razia zebra 2023.

Saat dihadang, petugas kemudian memaksa pemotor untuk mundur dan tidak melawan arah. Aksi lawan arah ini tidak dilakukan satu pengendara motor, bahkan banyak pengendara yang terlihat melakukan aksi yang sama.

Kasat Lantas Wilayah Jakarta Utara Kompol Edy Purwanto membenarkan adanya video yang viral yang di media sosial. Menurut Edy, kejadian pemotor yang melawan arah di atas trotoar terjadi pada rabu (20/9/2023) kemarin.

"Terkait dengan adanya video penegakan Lantas melakukan kegiatan preventif patroli di situ menemukan pelanggaran pengobatan melawan arus kita suruh berhenti agar tidak melawan arus," Kata Edy saat di konfirmasi Kamis (21/9/2023)