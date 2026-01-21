Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Mobil Jalan Sendiri di Tol Cikampek, Ternyata Pengemudinya Meninggal

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |21:55 WIB
Viral Mobil Jalan Sendiri di Tol Cikampek, Ternyata Pengemudinya Meninggal
Viral Mobil Jalan Sendiri di Tol Cikampek, Ternyata Pengemudinya Meninggal (Instagram/@jabodetabek24info)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial video menampilkan mobil Isuzu Panther melaju sendiri di KM 21 Tol Jakarta-Cikampek. Ternyata, pengemudi mobil tersebut meninggal dunia diduga akibat serangan jantung.

Dari video yang dilihat, tampak mobil tersebut melaju di sisi kanan jalan dengan memepet pembatas jalan. Mobil tersebut berhenti setelah menabrak traffic cone.

Terpisah, Kainduk PJR Cikampek, Kompol Sandy Titah Nugroho, membenarkan peristiwa tersebut terjadi pada sekitar pukul 07.20 WIB pagi tadi. Kejadian berawal ketika pengendara melaju dari arah Jakarta menuju Cikampek.

“Setiba di TKP, menurut keterangan pengguna jalan kendaraan sempat berhenti di lajur empat,” kata Sandy kepada wartawan, Rabu (21/1/2026).

Ia menuturkan, pengemudi sempat memaksakan berjalan kembali. Setiba di lokasi kejadian, kendaraan tersebut sempat menabrak pembatas jalan.

Halaman:
1 2
      
