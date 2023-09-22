Ziarah ke Makam Hadhratussyaikh KH Utsman Al Ishaqi, Ganjar Akui Dapat Banyak Pelajaran

SURABAYA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo berziarah ke makam Hadhratussyaikh KH Muhammad Utsman Al-Ishaqi di kompleks Ponpes Darul Ubuddiyah Raudlatul Mutaallimin, Jatisrono, Surabaya. Ganjar berziarah bersama istrinya Siti Atikoh.

Selain itu, Ganjar juga ditemani dua cucu Kyai Utsman, yakni KH Luqman Hakim dan KH Djardjis Al Ishaqi. Penuh dengan khidmad Ganjar berdoa depan makam ulama yang dikenal memiliki karomah itu.

"Iya hari ini ziarah ke makam Hadhratussyaikh KH Muhammad Utsman Al Ishaqi. Dan cucu-cucu beliau mendampingi sambil menceritakan betapa besar peran beliau dalam hal agama dan kemasyarakatan," kata Ganjar, Jum'at (22/9/2023).

Ganjar menceritakan, semasa hidupnya Kyai Utsman dikenal sebagai ulama yang sangat berpengaruh dan dihormati. Banyak sekali ilmu yang diajarkan beliau yang sangat berguna untuk masyarakat. Tak hanya itu, santri-santrinya juga ada yang berasal dari luar negeri.

"Dan beliau mengamalkan ilmunya untuk pengembangan agama Islam, pendidikan, kemasyarakatan, membentuk karakter hingga mental masyarakat. Keberadaan beliau betul-betul memberikan manfaat terhadap orang banyak," jelasnya.

Dari hal itu, Ganjar memetik pelajaran yang sangat berarti tentang amalan ilmu yang dimiliki Kyai Utsman. Ia belajar bagaimana Kyai Utsman berperan dalam hal kemasyarakatan.