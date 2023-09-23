Bagikan Bantuan Beras, Angela Tanoesoedibjo Jalin Komunikasi dengan Warga Surabaya

SURABAYA - Angela Tanoesoedibjo menyempatkan berinteraksi dan menjalin komunikasi dengan warga Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Hal itu dilakukannya saat turun langsung ke masyarakat untuk memberikan bantuan beras 5 Kg.

Caleg DPR RI Dapil Jawa Timur I (Surabaya - Sidoarjo) tersebut berharap dapat meringankan beban masyarakat. Apalagi belakangan harga beras terus mengalami kenaikan.

BACA JUGA:

Angela juga menyempatkan diri untuk berinteraksi dengan warga. Terutama para ibu-ibu rumah tangga. Di daerah ini, Angela menemukan fakta unik bahwa sebagian besar ibu rumah tangga di Kelurahan Nginden Jangkungan merupakan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Mereka semua kreatif berkarya. Ada yang di warung, dan ada yang jualan online. Ada laundry hingga ada yang masak dan dapat banyak sekali pesanan," ujarnya.