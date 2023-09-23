Ratusan Warga Berebut Swafoto dengan Angela Tanoesoedibjo di Acara Pasar Murah

SURABAYA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital & Kreatif Angela Tanoesoedibjo menghadiri Pasar Murah yang digelar di rumah Yasin, Jalan Golf 1 Jogoloyo Gang Besar A Nomor 26 RT 4 RW 3 Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya.

Kedatangan Angela disambut antusias ratusan warga. Mereka rela berdesak-desakan untuk bisa bersalaman hingga berswafoto dengan Caleg DPR RI Dapil Jawa Timur I (Surabaya - Sidoarjo) tersebut. Angela tampak dengan senang hati melayani warga untuk berswafoto. Tak jarang Angela juga mengobrol gayeng dengan para ibu yang hadir.

Angela mengatakan bahwa, belakangan harga sembako terutama terus mengalami kenaikan. Untuk mengurangi beban warga, maka digelar Pasar Murah. Di Pasar Murah ini, disiapkan sebanyak 450 paket yang terdiri dari 5 kilogram (kg) beras dan seliter minyak goreng.

"Semoga kegiatan pasar murah ini bisa mengurangi beban warga," kata Angela, Sabtu (23/9/2023).

Dalam kegiatan pasar murah ini, Angela turun langsung dengan membagikan satu persatu paket sembako pada warga. Para warga terlihat dengan tertib mengantri untuk mendapatkan giliran menerima paket sembako. "Kami berharap kegiatan semacam ini (pasar murah) semakin banyak digelar di Surabaya dan Sidoarjo," terangnya.