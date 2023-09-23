Angela Tanoesoedibjo Ikut Syuting Bedah Rumah, Warga Sidoarjo: Sosoknya Ramah dan Baik

SIDOARJO – Ester, seorang warga Kampung Kedung Mojolor, Desa Kedung Sukodani, Kecamatan Balong Bendo, Sidoarjo, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan Wamen Parekraf Angela Tanoesoedibjo. Dia pun memuji Angela sebagai sosok yang ramai dan baik hati.

Sebagaimana diketahui, Angela mengikuti syuting reality show Bedah Rumah dan Uang Kaget di Sidoarjo. Kedatangannya disambut antusias warga, terutama emak-emak setempat.

Ester mengatakan, sosok Angela begitu ramah. Bahkan, Caleg DPR RI Dapil 1 Jatim yakni Surabaya-Sidoarjo dari Partai Perindo itu juga mau membantu tukang Bedah Rumah dan ibu-ibu memasak.

“Sosoknya ramah, ramah sama warga, cantik, baik hati. Tadi ikut mengecat, ikut robohin rumah,” ucap Ester, Sabtu (23/9/2023).