Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Angela Tanoesoedibjo Ikut Syuting Bedah Rumah, Warga Sidoarjo: Sosoknya Ramah dan Baik

Yoyok Agusta , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |16:45 WIB
Angela Tanoesoedibjo Ikut Syuting Bedah Rumah, Warga Sidoarjo: Sosoknya Ramah dan Baik
Ester mengaku senang bertemu Angela Tanoesoedibjo. (Foto: Yoyok Agusta)
A
A
A

SIDOARJO – Ester, seorang warga Kampung Kedung Mojolor, Desa Kedung Sukodani, Kecamatan Balong Bendo, Sidoarjo, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan Wamen Parekraf Angela Tanoesoedibjo. Dia pun memuji Angela sebagai sosok yang ramai dan baik hati.

Sebagaimana diketahui, Angela mengikuti syuting reality show Bedah Rumah dan Uang Kaget di Sidoarjo. Kedatangannya disambut antusias warga, terutama emak-emak setempat.

BACA JUGA:

Syuting Bedah Rumah-Uang Kaget di Sidoarjo, Angela Tanoesoedibjo: Lelah Tak Terasa 

Ester mengatakan, sosok Angela begitu ramah. Bahkan, Caleg DPR RI Dapil 1 Jatim yakni Surabaya-Sidoarjo dari Partai Perindo itu juga mau membantu tukang Bedah Rumah dan ibu-ibu memasak.

“Sosoknya ramah, ramah sama warga, cantik, baik hati. Tadi ikut mengecat, ikut robohin rumah,” ucap Ester, Sabtu (23/9/2023).

BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172285/perindo-3EZn_large.jpg
Ketum Hanura OSO Kumpulkan Parpol Non-parlemen, Termasuk Perindo, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement