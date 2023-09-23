OTK Serang Pos TNI di Distrik Aroba Papua Barat

FAKFAK - Orang tidak dikenal atau OTK menyerang Distrik Aroba, Kabupaten Teluk Bintuni yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Mereka bahkan sampai menyerang Pos Jaga TNI di Distrik Aroba, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat.

Berdasar dengan informasi yang diperoleh, dari salah satu tokoh masyarakat yang ada di Distrik Aroba, melalui telepon selular mengaku kaget mendengar tembakan yang terjadi pada Jumat, 22 September 2023, sekira pukul 19.00 WIT bertempat di Distrik Aroba, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat.

Saat ditanyakan terjadi di mana? Ia mengatakan aksi penembakan terjadi dari arah belakang Pos TNI atau Pos Ramil Aroba oleh OTK.

Tidak ada korban jiwa dari aksi tersebut, sebab aparat TNI dan Polri sudah mengantisipasi dan berjaga jaga dengan mengunakan sejata apa laras panjang dan selalu melakukan patorli dan memberikan himbawan kepada masyarakat agar hati–hati dengan orang baru yang tidak di kenal.

Aparat TNI dan Polri yang ada di Distrik Aroba saat ini bersiaga dan melakukan penyisiran dan menutup semua akses jalan, untuk menjaga keamanan di sekitar Distrik Aroba.