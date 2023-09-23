Hasil Autopsi Jenazah Walpri Kapolda Kaltara: Luka Tembak Tembus Jantung dan Paru-Paru

SEMARANG – Penyebab meninggalnya Pengawal Pribadi (Walpri) Kapolda Kaltara Irjen Pol Daniel Adityajaya, Brigadir Polisi (Brigpol) Setyo Herlambang karena pendarahan hebat setelah luka tembak menembus paru-paru dan jantungnya.

Kesimpulan ini didapat setelah jenazah korban dilakukan autopsi di Instalasi Kedokteran Kepolisian (Dokpol) kompleks RS Bhayangkara Semarang, Sabtu (23/9/2023) siang.

Kepala Bidang Humas Polda Jateng Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto mengemukakan autopsi dilaksanakan mulai pukul 13.00 WIB dan selesai pukul 15.00 WIB.

“Hasil autopsinya meninggal karena luka tembak pada dada sisi kiri yang menembus jantung dan paru mengakibatkan pendarahan hebat,” katanya melalui keterangan yang diterima, Sabtu petang.

Setelah proses autopsi, jenazah dibawa ke rumah duka di wilayah RT01/RW04, Desa Sumber Agung, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal.

Jenazah korban sebelumnya tiba di RS Bhayangkara Semarang Sabtu (23/9/2023) sekira pukul 12.00 WIB, setelah diterbangkan dari Tarakan, Kalimantan Utara turun di Surabaya dan melanjutkan perjalanan jalur darat ke Semarang via tol dari Surabaya.

Korban ditemukan tewas di kamarnya di rumah dinas Kapolda Kaltara pada Jumat (22/9/2023) sekira pukul 13.00 WITA. Polda Kaltara melakukan penyelidikan dan menyebut ada kelalaian yang dilakukan korban saat membersihkan senjata api (senpi) jenis pistol.