Pemeran Video Mesum Live Show di Garut Ditangkap Polisi

GARUT - Pasangan diduga pemeran video mesum live show ditangkap saat keduanya tak bersama. Keduanya diamankan dari dua lokasi berbeda di Kabupaten Garut.

Aparat kepolisian yang menjemput keduanya merupakan tim buru sergap penjahat yang meringkus preman top Garut Selatan, Dadang Buaya beberapa waktu lalu, yaitu Tim Sancang Satreskrim Polres Garut.

Si pria diangkut dari sebuah tempat di Jalan Cimanuk wilayah Kecamatan Garut Kota, sementara si wanita, dijemput dari salah satu perumahan Kecamatan Karangpawitan.

Bersama Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), pasangan pria dan wanita terduga pemeran video live show ini digelandang ke Mapolres Garut untuk diperiksa.

Kasat Reskrim Polres Garut AKP Ari Rinaldo membenarkan jika pihaknya telah mengamankan para terduga pemeran di video asusila itu.

Menurut dia, polisi berhasil menangkap keduanya berkat kerja keras para petugas di lapangan. Sejumlah informasi berhasil digali tak lama setelah Kapolres Garut AKBP Rohman Yonky Dilatha memerintahkan penyelidikan untuk segera dilakukan.

“Hasil penyelidikan ini mengarah pada identitas kedua pelaku pemeran video asusila itu. Setelah identitas pemeran didapatkan, kita lakukan penyelidikan lebih mendalam lagi untuk mencari posisi keduanya,” kata Ari, Jumat (22/9/2023).

Dia menjelaskan, polisi saat ini masih menggali motif keduanya membuat video asusila secara live show tersebut. "Kami masih melakukan pemeriksaan intensif untuk mengungkap motif dari keduanya, termasuk juga dugaan penyebaran video tersebut,” ujarnya.

Belum ada keterangan resmi dari Polres Garut yang menyebut kapan keduanya diamankan, namun beberapa informasi menyebut penangkapan dilakukan pada Kamis (21/9/2023) lalu. Dari informasi yang dihimpun, pria yang diamankan terkait kasus video asusila tersebut berinisial AS (25), sedangkan si wanita berinisial HAP (18).