HOME NEWS SULSEL

Srikandi Ganjar Gelar Kelas Fotografi, Gali Bakat Anak Muda Sulsel

Nanda Aria , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |11:30 WIB
Srikandi Ganjar Gelar Kelas Fotografi, Gali Bakat Anak Muda Sulsel
Srikandi Ganjar gelar kelas fotografi/Foto: Ist
GOWA - Dalam rangka menggali bakat dan potensi anak-anak muda, pendukung Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Srikandi Ganjar Sulawesi Selatan (Sulsel) mengadakan kelas fotografi.

Kegiatan tersebut berlangsung di Kedai Mau Co yang berlokasi di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, pada Jumat (22/9/2023).

Muhammad Sayuti, salah satu fotografer berpengalaman sekaligus pengisi materi dalam kelas fotografi itu menjelaskan satu per satu materi kepada anak muda yang hadir.

Dia menjelaskan terkait teknik-teknik dasar pengambilan gambar, penggunaan kamera yang baik dan benar serta cara pengambilan objek foto yang berkualitas.

"Tadi saya sampaikan materi-materi dasar terkait fotografi karena saya lihat mayoritas pesertanya itu masih belum paham terkait fotografi, jadi saya menyampaikan hal-hal dasar di dunia fotografi," ujar Sayuti di lokasi.

Adapun, tujuan diadakannya kelas fotografi dari Srikandi Ganjar Sulawesi Selatan itu untuk mengembangkan minat dan kemampuan anak-anak muda terkait fotografi.

Pasalnya dewasa ini perubahan teknologi digital harus dibarengi dengan pengembangan keterampilan yang sangat diperlukan, khususnya bagi anak-anak muda.

