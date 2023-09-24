Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Polisi Terkejut saat Stop Pengemudi Mobil di Jalan Raya, Ternyata Bocah 10 Tahun

Susi Susanti , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |19:05 WIB
Polisi Terkejut saat Stop Pengemudi Mobil di Jalan Raya, Ternyata Bocah 10 Tahun
Polisi stop pengemudi di jalan raya ternyata bocah usia 10 tahun (Foto: Alachua County Sheriff/Facebook)
A
A
A

FLORIDA - Polisi di Florida, Amerika Serikat (AS) terkejut ketika pengemudi yang mereka hentikan di jalan raya utama ternyata adalah seorang anak laki-laki berusia 10 tahun.

Anak laki-laki tersebut dan saudara perempuannya yang berusia 11 tahun diberhentikan di Alachua, ratusan mil dari tempat mereka dilaporkan hilang oleh ibu mereka pada awal pekan.

Polisi mengatakan keduanya sempat mencoba kabur setelah dia menyita gadget elektronik mereka.

“Yang sangat mengejutkan, para petugas melihat seorang pengemudi laki-laki berusia 10 tahun keluar bersama saudara perempuannya,” kata mereka, dikutip BBC.

Kantor Sheriff County Alachua menggambarkan penghentian lalu lintas sebagai "berisiko tinggi" dan terjadi pada larut malam - 03:50 waktu setempat (07:50 GMT) pada Kamis (21/9/2023).

Sedan putih yang ditumpangi pasangan itu dilaporkan hilang oleh ibu mereka di North Port, Florida, sebuah kota yang berjarak lebih dari 200 mil (320 km) dari Alachua.

Kantor sheriff mengatakan petugas mengetahui bahwa kedua anak tersebut kesal terhadap ibu mereka karena dia mengambil perangkat elektronik mereka, yang diyakini dilakukan karena mereka tidak menggunakannya dengan benar.

