HOME NEWS INTERNATIONAL

Kisah Di Balik Kamp Lampedusa, Hotspot Migran Terbesar di Eropa

Susi Susanti , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |21:05 WIB
Kisah Di Balik Kamp Lampedusa, <i>Hotspot</i> Migran Terbesar di Eropa
Di balik kamp pengungsi Lampedusa, kamp pengungsian terbesar di Eropa (Foto: BBC)
A
A
A

ITALIA - Ribuan migran tiba di pantai Lampedusa pada minggu lalu, sehingga membebani sumber daya lokal di pulau Italia tersebut. Wartawan BBC Reha Kansara dan Emir Nader mengunjungi pusat penampungan, yang juga dikenal sebagai "Hotspot", tempat para migran bertahan.

Hotspot Lampedusa mengalami hari-hari yang lebih sibuk. Sehari sebelumnya, barisan migran – sebagian besar laki-laki dari Afrika Sub-Sahara dan Timur Tengah – mencari tempat berteduh di bawah pepohonan di dekat pintu masuk kamp yang berpagar besi.

Kini, saat tim BBC memasukinya, area tersebut terlihat sepi, dan tidak ada tanda-tanda kepadatan penduduk yang tertinggal.

Dalam beberapa bulan terakhir, pusat tersebut telah kewalahan melebihi kapasitasnya. Palang Merah Italia memperkirakan pulau itu menampung setidaknya 10.000 orang yang baru tiba pada minggu lalu, banyak dari mereka datang dengan perahu dari Tunisia.

Penduduk setempat membagikan makanan, air dan pakaian ketika para migran berjuang untuk mendapatkan tempat di dalam pusat tersebut, yang dibangun hanya untuk 400 orang.

Untuk sebuah pusat yang telah menjadi sorotan internasional, Hotspot ini ternyata berukuran kecil – hanya sepanjang 200 meter.

Saat BBC berjalan di sepanjang jalur yang membentuk kamp ini, sekelompok pria menari mengikuti musik populer Afrika Barat dan Arab. BBC mencoba untuk berbicara dengan beberapa migran tetapi, setiap kali, Palang Merah menghalangi kami, dengan mengatakan bahwa kami memerlukan izin lebih lanjut dari otoritas pemerintah untuk melakukan hal tersebut.

Halaman:
1 2 3
      
