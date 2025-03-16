Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kerja Sama RI-Arab Saudi, Pekerja Migran Bisa Dapat Bonus Umrah

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |01:01 WIB
Kerja Sama RI-Arab Saudi, Pekerja Migran Bisa Dapat Bonus Umrah
Ilustrasi pekerja migran (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding menyebutkan, rencana pembukaan kembali kerja sama bilateral terkait penempatan tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi bakal segera dilakukan. Tak hanya memberikan sistem perlindungan lebih baik, PMI bakal mendapatkan jaminan gaji, perlindungan kesehatan, hingga bonus umrah.

"Yang menarik lagi bahwa setiap selesai kontrak 2 tahun, untuk orang Indonesia dikasih bonus umrah sekali," ujarnya usai bertemu Presiden RI, Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 14 Maret 2025.

Ia telah menyampaikan laporan ke Presiden Prabowo tentang rencana pembukaan kembali kerja sama bilateral terkait penempatan tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi setelah moratorium yang diberlakukan sejak 2015 silam. Moratorium yang telah berlangsung hampir satu dekade mengakibatkan lebih dari 25 ribu pekerja Indonesia tetap berangkat ke Arab Saudi secara ilegal setiap tahunnya.

Maka itu, kata dia, Kementerian P2MI telah menjalin komunikasi dengan Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi untuk membahas pembukaan kembali kerja sama tersebut. Terlebih, di bawah kepemimpinan Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS), sistem perlindungan tenaga kerja di Arab Saudi telah mengalami perbaikan signifikan. 

"Arab Saudi menjanjikan sekitar 600 ribu job order, 600 ribu orang untuk dikirim di sana, terdiri dari 400-an ribu domestik pekerja lingkungan rumah tangga yang 200-250 ribu mereka janjikan untuk pekerja formal," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189326/pekerja_migran-BA7x_large.jpg
Pemerintah Tegaskan Komitmen Perlindungan Pekerja Migran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/337/3141923/karding-MnOU_large.jpg
Menteri Karding Ajak IKA Undip Kawal Pekerja Migran RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/337/3125495/dpr-SyjT_large.jpg
Banyak Kasus Mangkrak, DPR Tak Setuju RI Cabut Moratorium PMI ke Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/25/525/2960571/demi-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-diimbau-ikut-program-spsk-FcL3GCBNzx.jpg
Demi Perlindungan, Pekerja Migran Indonesia Diimbau Ikut Program SPSK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/24/18/2888808/kisah-di-balik-kamp-lampedusa-hotspot-migran-terbesar-di-eropa-vzPBTg2YOI.jpg
Kisah Di Balik Kamp Lampedusa, Hotspot Migran Terbesar di Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/13/525/2830184/tipu-pekerja-migran-di-arab-saudi-3-pelaku-tppo-ditangkap-polisi-rbgxZNfQwx.jpg
Tipu Pekerja Migran di Arab Saudi, 3 Pelaku TPPO Ditangkap Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement