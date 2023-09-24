Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa Magnitudo 5,1 Guncang Simeulue Aceh, Ini Analisis BMKG

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |10:00 WIB
Gempa Magnitudo 5,1 Guncang Simeulue Aceh, Ini Analisis BMKG
Gempa magnitudo 5,1 guncang Simeulue Aceh. (Ist)
JAKARTA - Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG), Daryono mengatakan terjadi gempa tektonik berkekuatan magnitudo 5,1 di wilayah Pantai Tenggara Simeulue, Aceh pada Minggu (24/9/2023) pagi.

"Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,1. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 1,86° LU ; 96,83° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 75 Km arah Barat Laut Nias Utara, Sumatera Utara pada kedalaman 31 km," kata Daryono dalam keterangannya.

Daryono menjelaskan, berdasarkan estimasi peta guncangan (shakemap), gempa bumi ini menimbulkan guncangan di daerah Teupah Selatan, Simeulue, Pulau Banyak Barat, Aceh Singkil dengan skala intensitas IV MMI (bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah), dan daerah Lahewa, Nias Utara dengan skala intensitas III - IV MMI (Bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah).

"Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
