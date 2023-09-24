Advertisement
HOME NEWS JABAR

Menangkan Ganjar, Relawan Siapkan Sejumlah Program Sosial untuk Buruh di Kabupaten Bandung

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |11:03 WIB
Menangkan Ganjar, Relawan Siapkan Sejumlah Program Sosial untuk Buruh di Kabupaten Bandung
Menangkan Ganjar, relawan siapkan sejumlah program sosial untuk buruh di Bandung. (Ist)
A
A
A

BANDUNG – Episentrum pemenangan Buruh Ganjar atau Ganjaran Buruh Berjuang (GBB) bersama Serikat Pekerja Nasional (SPN) Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Kabupaten Bandung melakukan pengukuhan dan pembekalan struktur pemenangan 15 perusahaan berbasis SPN.

Sekretaris Jenderal GBB, Kelik Ismunanto, mengaku yakin memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden di tingkat struktur perusahaan karena mendapat dukungan dan antusias yang tinggi dari perwakilan buruh yang hadir.

Setelah dikukuhkan, Kelik menegaskan untuk mewajibkan setiap anggota untuk melakukan program sosialisasi untuk Ganjar Pranowo di internal perusahaan masing-masing.

"Setelah pengukuhan ini, yang dikukuhkan wajib menyosialisasikan program dari GBB untuk Pak Ganjar di tingkat perusahaan. Karena target kami ini adalah kemenangan Pak Ganjar di tingkat struktur perusahaan," kata Kelik, Minggu (24/9/2023).

Kegiatan tersebut dilakukan di Kantor DPC SPN Kabupaten Bandung, Jalan Raya Laswi No. 18, Ciwalengke, Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Ada sejumlah program yang telah disiapkan, diantaranya kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas sosial, seperti dukungan fasilitas maupun kegiatan peningkatan keterampilan buruh.

"Ada sejumlah program di dalam pabrik, seperti aktivitas sosial ditingkatan pabrik sebagai tindaklanjut dari pertemuan kita hari ini," ujar Kelik.

Di tingkat perusahaan, Kelik menyampaikan pihaknya sudah berkomunikasi dengan sejumlah perusahaan untuk melakukan berbagai program untuk buruh. Mayoritas perusahaan mendukung dan memperbolehkan untuk melakukan agenda sosialisasi di perusahaannya.

