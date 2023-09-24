Polda Sumsel Gagalkan Penyelundupan BBM Ilegal, DPR: Harus Tetap Siaga!

JAKARTA - Polda Sumatera Selatan (Sumsel) berhasil menggagalkan penyelundupan Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal di Palembang. Kepolisian menangkap kapal boat penarik BBM ilegal.

Menurut Anggota DPR RI Yulian Gunhar, keberanian kepolisian Sumsel di bawah Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo merupakan bentuk nyata kepolisian dalam memberantas praktik BBM ilegal.

"Tindakan tegas ini merupakan bentuk kerja nyata aparat kepolisian Polda Sumsel dalam memberantas penambangan, penyulingan serta distribusi BBM ilegal yang telah marak sejak lama," kata Gunhar dalam keterangannya, dikutip Minggu (24/9/2023).

Gunhar menambahkan, kebijakan subsidi kerap disalahgunakan sehingga terjadi disparitas harga antara BBM bersubsidi dan non subsidi. Untuk itu, ia menilai Polda Sumsel perlu diapresiasi karena berkontribusi nyata dalam mengamankan pendapatan negara dari sektor migas.

"Seperti kita ketahui, perbedaan harga yang jauh antara BBM subsidi dan non subsidi itu, telah dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan besar. Apalagi, BBM hasil penambangan ilegal yang sama sekali tidak mematuhi ketentuan undang-undang, karena tidak bayar pajak dan royalti kepada negara," ujarnya.

Dalam memberantas kejahatan BBM ilegal, menurutnya perlu konsistensi dari aparat penegak hukum. Ia meyakini, jika itu dilakukan aparat penegak hukum kejahatan apa pun di negeri ini bisa diberantas.

"Jika pihak kepolisian di negeri ini mau dan konsisten, semua kejahatan di republik ini pasti bisa diungkap dan diberantas," kata Anggota DPR yang duduk di Komisi VII itu.