Beli Kado untuk Guru, 2 Pelajar Perempuan Tertabrak Kereta, 1 di Antaranya Tewas

BANJAR - Diduga panik, dua remaja perempuan yang mengendarakan sepeda motor ditabrak kereta di Banjar, Jawa Barat. Satu orang tewas, sementara satu orang lainnya luka berat.

Kedua korban yang masih berstatus pelajar diketahui baru saja membeli kado untuk gurunya yang baru saja melahirkan.

Peristiwa itu bermula saat sepeda motor yang dikendarai Serli dan Mutiara, dua remaja perempuan ditabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Langensari, Banjar, pada Minggu 24 September 2023 siang.

Serli, salah satu remaja siswi kelas 3 SMP tewas di lokasi kejadian. Sementara Mutiara mengalami luka dan dievakuasi ke Puskesmas Langensari.

Menurut teman korban, Fajar, keduanya diketahui baru saja pulang dari pasar membeli kado untuk gurunya yang baru melahirkan. Setibanya di lokasi, motor yang mereka kendarai ditabrak Kereta Api Serayu dari arah Jawa Barat menuju Jawa Tengah.

Korban tewas dievakuasi ke RSUD Banjar. Diduga, kecelakaan itu terjadi akibat korban panik ketika melintasi rel kereta api tanpa palang pintu.

(Arief Setyadi )