Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Beli Kado untuk Guru, 2 Pelajar Perempuan Tertabrak Kereta, 1 di Antaranya Tewas

Acep Muslim , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |02:00 WIB
Beli Kado untuk Guru, 2 Pelajar Perempuan Tertabrak Kereta, 1 di Antaranya Tewas
Ilustrasi mayat (Foto: Sindonews)
A
A
A

BANJAR - Diduga panik, dua remaja perempuan yang mengendarakan sepeda motor ditabrak kereta di Banjar, Jawa Barat. Satu orang tewas, sementara satu orang lainnya luka berat.

Kedua korban yang masih berstatus pelajar diketahui baru saja membeli kado untuk gurunya yang baru saja melahirkan.

Peristiwa itu bermula saat sepeda motor yang dikendarai Serli dan Mutiara, dua remaja perempuan ditabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Langensari, Banjar, pada Minggu 24 September 2023 siang.

Serli, salah satu remaja siswi kelas 3 SMP tewas di lokasi kejadian. Sementara Mutiara mengalami luka dan dievakuasi ke Puskesmas Langensari.

Menurut teman korban, Fajar, keduanya diketahui baru saja pulang dari pasar membeli kado untuk gurunya yang baru melahirkan. Setibanya di lokasi, motor yang mereka kendarai ditabrak Kereta Api Serayu dari arah Jawa Barat menuju Jawa Tengah.

Korban tewas dievakuasi ke RSUD Banjar. Diduga, kecelakaan itu terjadi akibat korban panik ketika melintasi rel kereta api tanpa palang pintu.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160150/kai-Nwbe_large.jpg
KA Argo Bromo Anggrek Anjlok, 2 Perjalanan Kereta Dibatalkan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/512/3126044/kecelakaan-UAfy_large.jpg
Breaking News! Daihatsu Sigra Tertabrak Kereta Bathara Krisna, 4 Orang Tewas, 3 Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/340/3123688/kecelakaan-4C3e_large.jpg
Honda BRV Ringsek Ditabrak KA Rangkasbitung, 2 Wanita Cantik Dilarikan ke RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/338/3075959/kecelakaan-NpAT_large.jpg
KRL Tabrak Motor di Lintasan Cilebut-Bojonggede
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/337/3067365/kecelakaan-Iocf_large.jpg
KA Taksaka Gambir-Jogja Tabrak Truk di Perlintasan Sentolo-Rewulu, Sejumlah Perjalanan Terganggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/525/3066981/korban_tabrak_kereta-jqKD_large.jpg
Isak Tangis Warnai Pemakaman Korban Kecelakaan Kereta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement