Warga Aceh Dikejutkan dengan Penemuan Roket Mortir Aktif Seberat 30Kg

PIDIE JAYA - Warga Gampong Mulieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, digegerkan dengan penemuan bom pesawat jenis roket mortir di kebun sawit. Bom itu ditemukan saat warga melakukan pengalian penanaman sawit.

Bom pesawat jenis mortir diduga sisa peninggalan Belanda berdaya ledakan 1,5 km tersebut berhasil dijinakan oleh Tim Jibom Gegana Brimob, Polda Aceh.

Usai mendapatkan laporan dari masyarakat adanya temuan bom di kebun, Polres Pidie Jaya menurunkan Tim Jibom dariDdetasemen Gegana untuk menjinakan bom pesawat jenis mortir dengan berat 30 kg tersebut.

Bom tersebut ditemukan oleh seorang warga di kebun milik Syukri pada Sabtu (23/9/2023) di Gampong Mulieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, saat melakukan pengalian penanaman sawit.

"Bom pesawat ini memiliki berat 30kg, panjang 1,05 meter, diameter 30cm dan radius ledakan hingga 1,5km. Telah berhasil dimusnahkan pada Senin 25 September 2023," kata Kabag Ops Polres Pidie Jaya, Kompol Muhammad.

Tim Jibom memilih untuk melakukan disposisi dengan hati-hati dengan cara mengeluarkan isinya secara aman. Selanjutnya, dilakukan peledakan dengan dua kali ledakan yang telah direncanakan dengan cermat.