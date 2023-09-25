Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Siswa Bacok Guru di Demak, Polisi : Pelaku Kerap Tak Masuk Sekolah

Eka Setiawan , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |21:32 WIB
Siswa Bacok Guru di Demak, Polisi : Pelaku Kerap Tak Masuk Sekolah
Siswa yang bacok gurunya di Demak kerap tak masuk dan tak mengerjakan tugas. (Ist)
A
A
A

SEMARANG – Polda Jateng menyebut MAR siswa Madrasah Aliyah (MA) Yasua, Desa Pilang Wetan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, masih diburuh tim Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Kebonagung dan Polres Demak. Pelaku diburu setelah membacok gurunya.

“Pelaku masih dikejar,” kata Kepala Bidang Humas Polda Jateng, Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto, Senin (25/9/2023).

MAR adalah siswa kelas XII MA setempat yang membacok gurunya bernama Ali Fatkhur Rohman ketika ujian tengah semester, Senin (25/9/2023) sekira pukul 10.00 WIB. Pembacokan itu terjadi di dalam kelas.

“Korban guru olahraga dan guru kesiswaan. Yang bersangkutan (pelaku) diduga dendam, karena kan guru kesiswaan itu yang ngurusi siswa-siswa yang bermasalah,” ujar Kombes Satake.

Informasi sementara yang didapat, kata Kombes Satake, pelaku MAR ini sering tidak masuk sekolah dan sering tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru.

“Pas pembagian soal, tiba-tiba dia datang, tahu-tahu menyerang gurunya (membacok), leher bagian belakang. Luka terbuka,” katanya.

