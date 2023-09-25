Korban Peserta Karnaval di Malang Tewas Tertabrak Mobil Kakaknya yang Dikendarai Ketua RT

MALANG - Satu korban kecelakaan karnaval di Desa Kedungrejo meninggal dunia ternyata masih berstatus pelajar SMP. Korban bernama Renita Sintia Sari (14) warga RT 4 RW 4 Dusun Kedungboto, Desa Kedungrejo, Pakis, Kabupaten Malang.

Ali Zaini ayah korban menuturkan, bagaimana detik-detik nyawa anaknya hilang ketika tertabrak mobil pickup saat mengikuti karnaval memperingati HUT Republik Indonesia di Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis.

Saat itu karnaval baru saja dimulai setelah maghrib pada Minggu malam 24 September 2023, dengan diikuti sekitar 18 peserta, sedangkan rombongan peserta karnaval anaknya mendapat nomor 12.

"Jadi itu baru start di sawah-sawah itu Minggu malam sekitar jam 11 malam. Ketika di jalanan menurun sebelum jembatan Pasar Sayur itu kejadiannya," ucap Ali Zaini ditemui di rumah duka pada Senin siang (25/9/2023).

Ali menambahkan, anaknya berada di barisan ketiga dari tim peserta karnaval dari lingkungannya. Sesaat setelah start semua berjalan baik-baik saja, namun setelah mobil pickup melintasi tikungan pertama dengan jalanan menurun, mobil hilang kendali dan menabrak beberapa orang di depannya, termasuk Ali Zaini sendiri.

"Mobil itu langsung meluncur tanpa kendali, sampai yang bawa ogoh-ogoh ketabrak, jadi saya sempat ketabrak yang bawa ogoh-ogoh, terus akhirnya mobil melaju terus nabrak anak-anak. Anak saya itu di barisan ketiga juga ketabrak," jelasnya.

Ia menyaksikan sendiri bagaimana mobil pickup dengan Nopol N 8969 BF yang dikendarai Ustadi menabrak beberapa orang di depannya, termasuk anak keduanya Renita. Mobil baru berhenti ketika menabrak sebuah truk sound yang ada di depannya.

"Yang saya lihat ketabrak tiga orang, lainnya nggak tahu, anak saya sudah nggak sadar waktu itu, sempat dibawa ke puskesmas. Tapi takdirnya sudah segini," terangnya.