Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Emak-Emak Antre Pembagian Beras Berjam-jam di Mandailing Natal

Ahmad Husein Lubis , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |14:16 WIB
Emak-Emak Antre Pembagian Beras Berjam-jam di Mandailing Natal
Emak-Emak antre beras di Kantor Pos
A
A
A

MADINA - Sebanyak ratusan emak-emak menyerbu Kantor Pos Siabu, Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, untuk menerima bantuan beras pemerintah yang mulai dibagikan sebagai upaya meringankan beban warga miskin yang kesulitan membeli beras di tengah melambungnya harga beras saat ini.

Untuk memperolah jatah beras 10 kilogram, para emak-emak ini harus rela mengantre hingga lebih dari 3 jam.

Sejak pagi hari, ratusan warga yang didominasi emak-emak ini sudah memadati kantor Pos Siabu, demi mendapatkan bantuan beras pemerintah yang mulai disalurkan pihak kantor pos.

Pihak kantor pos telah menyiapkan 3 loket pembagian beras namun warga tetap harus mengantre hingga berjam-jam untuk mendapatkan jatah 10 kilogram beras per rumah tangga.

Salah seorang warga, Halimah mengaku meski telah mengantre hingga lebih dari 3 jam, namun dirinya belum juga menerima beras karena masih menunggu giliran.

Bantuan beras kali ini dirasakan warga sangat membantu karena harga beras yang masih tinggi mencapai Rp15 ribu hingga Rp17 ribu rupiah per kilogram.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/338/3117297/sembako-iW5a_large.jpg
Jelang Ramadhan, Pilar Sidak Pasar Pastikan Harga Bahan Pokok Stabil, Stok Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/608/3013955/bobby-nasution-sembako-yang-hilang-untuk-dibagikan-kepada-masyarakat-SGpKR2BKUT.jpg
Bobby Nasution: Sembako yang Hilang untuk Dibagikan kepada Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/337/2988003/pemerintah-jamin-tak-ada-kenaikan-harga-sembako-jelang-lebaran-2024-yq6hYbvAOm.jpg
Pemerintah Jamin Tak Ada Kenaikan Harga Sembako Jelang Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/338/2986509/jelang-lebaran-pemerintah-antisipasi-lonjakan-harga-sembako-di-bekasi-7iuSvNliSb.jpg
Jelang Lebaran, Pemerintah Antisipasi Lonjakan Harga Sembako di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/512/2980266/ricuh-antre-beras-murah-sejumlah-emak-emak-dan-bayi-terjepit-di-semarang-kUn4d3Z9ej.jpg
Ricuh Antre Beras Murah, Sejumlah Emak-Emak dan Bayi Terjepit di Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/338/2976061/harga-sembako-mahal-emak-emak-geruduk-patung-kuda-gunakan-daster-dan-bawa-alat-masak-qmsrNKElMg.jpg
Harga Sembako Mahal, Emak-Emak Geruduk Patung Kuda Gunakan Daster dan Bawa Alat Masak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement