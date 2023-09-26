Advertisement
HOME NEWS NEWS

MKD Awards Beri Apresiasi Anggota DPR Berkinerja Baik

Imam Rachmawan , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |15:07 WIB
MKD Awards Beri Apresiasi Anggota DPR Berkinerja Baik
Foto: dok. DPR RI
A
A
A

JAKARTA - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI akan menggelar MKD Awards sebagai ajang pemberian apresiasi penghargaan kepada sejumlah anggota DPR RI berkinerja baik pada Rabu (27/9/2023).

Wakil Ketua MKD DPR RI Imron Amin mengatakan, acara tersebut digelar dengan tujuan untuk memberikan apresiasi kepada anggota DPR RI yang menjadi pejuang kode etik serta menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana muruah fungsi DPR RI didirikan.

"Tujuan memberi apresiasi kepada anggota DPR RI di mana kami akan menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya kami menjalankan kode etik dan menjalankan fungsi dan tugas kontroling sebagaimana mestinya. Kami memberi apresiasi kepada para pejuang kode etik itu sendiri," ujarnya.

Penghargaan tersebut, kata dia, akan diberikan kepada satu orang anggota DPR RI dari tiap-tiap fraksi yang ada di parlemen.

"Kami akan ngambil satu orang per fraksi karena memang kami menilai baik dari absensi, dan terutama bagaimana anggota itu menjalankan fungsinya sebagai legislatif," katanya.

Halaman:
1 2
      
