HOME NEWS NASIONAL

Dua Dekade Perjanjian Helsinki, Perdamaian Aceh Harus Tetap Dijaga

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |14:25 WIB
Dua Dekade Perjanjian Helsinki, Perdamaian Aceh Harus Tetap Dijaga
Perjanjian Helsinki/ist
A
A
A

JAKARTA – Konflik panjang di Aceh yang banyak menelan korban jiwa berakhir lewat perjanjian damai di Helsinki, Finlandia 20 tahun silam.  Diketahui, saat ini Aceh sedang dalam pemulihan usai banjir bandang dan tanah longsor yang mengakibatkan ratusan orang jadi korban.

“Aceh telah membuktikan bahwa perdamaian adalah pilihan yang benar. Senjata telah lama terdiam, kehidupan sosial perlahan pulih, dan pembangunan berjalan lebih terbuka,” ujar anggota DPR RI, Azis Subekti, Senin (29/12/2025).  

Namun kata dia, peringatan dua dekade perdamaian ini seharusnya tidak berhenti pada seremoni dan nostalgia sejarah.

“Perdamaian Aceh bukan sekadar peristiwa masa lalu, melainkan janji politik dan moral negara. Ia adalah aset nasional yang nilainya jauh melampaui stabilitas keamanan,”ujarnya.

Politikus Partai Gerindra ini menambahkan, keadilan dan kesejahteraan saat ini dirasakan langsung oleh rakyat Aceh.

Azis juga menyinggung soal insiden pengibaran bendera bulan bintang atau bendera GAM yang kemudian ditertibkan aparat TNI di Lhokseumawe, Aceh, beberapa waktu lalu.

“Menjaga perdamaian Aceh tidak cukup hanya dengan pendekatan keamanan. Negara perlu hadir melalui pendekatan kesejahteraan yang konsisten dan berkeadilan,”ungkap Azis.

 

Topik Artikel :
aceh DPR RI banjir aceh
