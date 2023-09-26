Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Filipina Lenyapkan Penghalang Terapung yang Dipasang China di Laut China Selatan yang Disengketakan

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |14:51 WIB
Filipina Lenyapkan Penghalang Terapung yang Dipasang China di Laut China Selatan yang Disengketakan
Filipina lenyapkan penghalang terapung yang dipasang China di Laut China Selatan yang Disengketakan (Foto: Reuters)
A
A
A

MANILA - Filipina mengatakan pihaknya telah menghilangkan penghalang terapung yang dipasang oleh China atau Tiongkok untuk menghalangi kapal nelayan Filipina memasuki wilayah yang diperebutkan di Laut China Selatan.

Penjaga pantai Filipina menegaskan mereka telah diinstruksikan oleh Presiden Ferdinand Marcos Junior.

Manila mengatakan Tiongkok melanggar hak penangkapan ikannya dengan adanya pembatas sepanjang 300m (1.000 kaki) di Scarborough Shoal.

"Pembatas ini membahayakan navigasi, jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Hal ini juga menghambat aktivitas penangkapan ikan dan mata pencaharian nelayan Filipina," kata penjaga pantai Filipina dalam sebuah pernyataan, dikutip BBC.

Mereka menggambarkan dangkalan itu sebagai “bagian integral dari wilayah nasional Filipina”.

Komodor Jay Tarriela dari penjaga pantai mengatakan penghalang itu ditemukan oleh patroli pada Jumat (22/9/2023).

Dia mengatakan tiga kapal penjaga pantai Tiongkok dan satu kapal dinas milisi maritim Tiongkok memasang penghalang ketika kapal Filipina tiba.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/18/3171572/demo_di_filipina-GdOA_large.jpg
Filipina Membara! Demo Gen Z Ganyang Koruptor Rusuh, Massa dan Polisi Saling Serang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/11/18/3121338/rodrigo_duterte-wSQW_large.jpg
Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte Ditangkap Terkait Perang terhadap Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/18/3032878/tak-pedulikan-latihan-militer-filipina-as-china-terus-tingkatkan-tekanan-di-laut-cina-selatan-u4GheWav2N.jpg
Tak Pedulikan Latihan Militer Filipina-AS, China Terus Tingkatkan Tekanan di Laut Cina Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/18/3029975/panglima-militer-presiden-filipina-perintahkan-deeskalasi-ketegangan-di-laut-cina-selatan-gSe5rRNiTb.jpg
Panglima Militer: Presiden Filipina Perintahkan Deeskalasi Ketegangan di Laut Cina Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/22/18/3024540/filipina-peringatkan-konflik-di-laut-china-selatan-dapat-berujung-perang-gMVxUpPtDS.jpg
Filipina Peringatkan Konflik di Laut China Selatan Dapat Berujung Perang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/18/3017195/gunung-berapi-meletus-semburkan-abu-setinggi-5-km-pemerintah-filipina-naikkan-tingkat-kewaspadaan-mcu9aEp7Am.jpg
Gunung Berapi Meletus Semburkan Abu Setinggi 5 Km, Pemerintah Filipina Naikkan Tingkat Kewaspadaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement