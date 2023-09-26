Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Fakta Petugas Gabungan Tangkap Anggota KKB Usai Tembaki Pos Satgas

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |04:01 WIB
4 Fakta Petugas Gabungan Tangkap Anggota KKB Usai Tembaki Pos Satgas
Illustrasi (foto: Okezone)
TIM GABUNGAN TNI dan Polri menangkap seorang anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) teroris bernama Marthen Iba di wilayah Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, pada Minggu 24 September 2023.

Marthen Iba ditangkap setelah terjadi penembakan ke Pos Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 407/PK sektor Distrik Aroba Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Berikut sejumlah faktanya:

1. Petugas Sita 3 Pucuk Senpi

Kepala Penerangan Kogabwilhan III Kolonel Czi. Ign. Suriastawa mengatakan, petugas gabungan juga berhasil menyita tiga pucuk senjata api rakitan.

"Dari laporan yang diterima, penangkapan itu dilakukan setelah penembakan yang dilakukan KKB, namun tidak ada korban jiwa dari prajurit," ujarnya.

2. Marthen Anggota TPN Papua Barat

Pada Jumat 22 September 2023, tim gabungan TNI-Polri melakukan sweeping dan menangkap anggota KKB tersebut. Marthen Iba tercatat sebagai anggota TPN Papua Barat yang bertugas sebagai staf operasi dan kartu tersebut dikeluarkan sejak tahun 2001.

Barang bukti yang disita dari penangkapan itu berupa tiga pucuk senjata api rakitan, KTP a.n Marthen Iba, Kartu Tanda Anggota TPN Papua Barat a.n Marthen Iba dengan jabatan Staf Operasi, delapan unit ponsel, dan sebuah tas.

