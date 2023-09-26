Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Polisi Gerebek Judi Sabung Ayam di Sumenep, Amankan 4 Orang

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |08:15 WIB
Polisi Gerebek Judi Sabung Ayam di Sumenep, Amankan 4 Orang
Ilustrasi/Foto: Istimewa
A
A
A

 

SUMENEP – Para pelaku judi sambung ayam tidak berkutik saat digrebek Tim Resmob Polres Sumenep, Kamis (21/9/2023), sekitar pukul 16.00 WIB.

Agar tidak diketahui petugas, mereka menggelar sabung ayam di tengah tegal Dusun Jubluk Barat Rt/02 Rw/02 Desa Gapurana Kecamatan Talango, Sumenep.

 BACA JUGA:

Saat digrebek, polisi berhasil mengamankan empat orang pelaku beserta ayam dan ratusan uang rupiah yang diduga untuk taruhan.

Diketahui empat orang yang diamankan di antaranya berinisial MT, AFY, HRL. Ketiganya warga Talango, Sumenep, dan satu orang berinisial ZNL warga Jember.

 BACA JUGA:

Kasi Humas Polres Sumenep AKP Widiarti, SH mengatakan saat mendapatkan informasi dari masyarakat di tengah tegal ada judi sabung ayam sehingga dilakukan penangkapan.

“Berbekal informasi dari masyarakat bahwa maraknya perjudian sabung ayam di Kecamatan Talango, sehingga anggota Unit Resmob Polres Sumenep melakukan penyelidikan ternyata benar di area tersebut ada judi sabung ayam," ungkapnya Jumat (22/9/2023).

Telusuri berita news lainnya
