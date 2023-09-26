Polisi Gerebek Judi Sabung Ayam di Sumenep, Amankan 4 Orang

SUMENEP – Para pelaku judi sambung ayam tidak berkutik saat digrebek Tim Resmob Polres Sumenep, Kamis (21/9/2023), sekitar pukul 16.00 WIB.

Agar tidak diketahui petugas, mereka menggelar sabung ayam di tengah tegal Dusun Jubluk Barat Rt/02 Rw/02 Desa Gapurana Kecamatan Talango, Sumenep.

Saat digrebek, polisi berhasil mengamankan empat orang pelaku beserta ayam dan ratusan uang rupiah yang diduga untuk taruhan.

Diketahui empat orang yang diamankan di antaranya berinisial MT, AFY, HRL. Ketiganya warga Talango, Sumenep, dan satu orang berinisial ZNL warga Jember.

Kasi Humas Polres Sumenep AKP Widiarti, SH mengatakan saat mendapatkan informasi dari masyarakat di tengah tegal ada judi sabung ayam sehingga dilakukan penangkapan.

“Berbekal informasi dari masyarakat bahwa maraknya perjudian sabung ayam di Kecamatan Talango, sehingga anggota Unit Resmob Polres Sumenep melakukan penyelidikan ternyata benar di area tersebut ada judi sabung ayam," ungkapnya Jumat (22/9/2023).