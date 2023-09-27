Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Berteduh saat Hujan, Wanita Pedagang Asongan Tewas Tersetrum Listrik Baliho

Ahmad Ridwan Nasution , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |00:02 WIB
Berteduh saat Hujan, Wanita Pedagang Asongan Tewas Tersetrum Listrik Baliho
Wanita tewas tersetrum listrik. (Foto: Ahmad Ridwan)
A
A
A

MEDAN - Warga di Jalan MT Haryono, Medan, digegerkan dengan penemuan jenazah seorang wanita remaja yang diketahui merupakan pedagang asongan. Korban kerap berjualan di simpang lampu merah.

Seorang saksi, Iwan mengatakan, dikarenakan hujan deras, korban JS berteduh di depan toko yang sudah tutup, Namun nahas diduga korban tersetrum kabel papan reklame atau baliho yang berada tepat di atas kepalanya.

 BACA JUGA:

Iwan sempat menolong korban mengatakan melihat korban sudah tergeletak di pinggir jalan. Saat membantu, Iwan sempat merasakan aliran listrik di tubuh korban.

“Warga di sekitar tidak berani menolong karena aliran listrik dari kabel papan reklame,” ucap Iwan, Selasa (26/9/2023).

Halaman:
1 2
      
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/519/3147803/siswa_smp_3_pasuruan_meninggal_usai_kesetrum_microphone_di_lapangan_sekolah-4Wzr_large.jpg
Siswa SMP 3 Pasuruan Meninggal Usai Kesetrum Microphone di Lapangan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/512/3032222/ultah-berujung-maut-polisi-diminta-lanjutkan-kasus-kematian-ketua-osis-sman-1-cawas-1rtRNh0JD2.jpg
Ultah Berujung Maut, Polisi Diminta Lanjutkan Kasus Kematian Ketua OSIS SMAN 1 Cawas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/512/3032021/4-fakta-meninggalnya-ketua-osis-sman-1-cawas-begini-kronologinya-zDrWPQW6hY.jpeg
4 Fakta Meninggalnya Ketua OSIS SMAN 1 Cawas, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/512/3032012/kejutan-ultah-berujung-maut-sman-1-cawas-keluarga-fajar-kami-terima-musibah-ini-B6m7pwWzVN.jpg
Kejutan Ultah Berujung Maut SMAN 1 Cawas, Keluarga Fajar: Kami Terima Musibah Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/08/338/3031550/teknisi-internet-tewas-kesetrum-listrik-di-bekasi-HgJvFuMlWR.jpg
Teknisi Internet Tewas Kesetrum Listrik di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/525/3013160/7-pekerja-instalasi-tiang-wifi-tersengat-listrik-satu-orang-tewas-gAsPad2SU1.png
7 Pekerja Instalasi Tiang Wifi Tersengat Listrik, Satu Orang Tewas
