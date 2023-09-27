Berteduh saat Hujan, Wanita Pedagang Asongan Tewas Tersetrum Listrik Baliho

MEDAN - Warga di Jalan MT Haryono, Medan, digegerkan dengan penemuan jenazah seorang wanita remaja yang diketahui merupakan pedagang asongan. Korban kerap berjualan di simpang lampu merah.

Seorang saksi, Iwan mengatakan, dikarenakan hujan deras, korban JS berteduh di depan toko yang sudah tutup, Namun nahas diduga korban tersetrum kabel papan reklame atau baliho yang berada tepat di atas kepalanya.

Iwan sempat menolong korban mengatakan melihat korban sudah tergeletak di pinggir jalan. Saat membantu, Iwan sempat merasakan aliran listrik di tubuh korban.

“Warga di sekitar tidak berani menolong karena aliran listrik dari kabel papan reklame,” ucap Iwan, Selasa (26/9/2023).