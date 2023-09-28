Dapat Bantuan, Pengurus DKM Mushola Al-Hikmah Depok: Terima Kasih Perindo

Mushola Al Hikmah Depok dapat bantuan renovasi dari Bacaleg Partai Perindo Rere Tati Sri Hardina (Foto: Refi Sandi)

DEPOK - Bacaleg Partai Perindo DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas, Rere Tati Sri Hardina menyalurkan bantuan bahan bangunan ke Mushola Al-Hikmah RT 6 RW 3, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok pada Kamis (28/9/2023). Adapun bantuan yang disalurkan berupa sejumlah sak semen hingga granit.

Penasehat Pengurus DKM Mushola Al-Hikmah, Jamhari mengucapkan terima kasih kepada Partai Perindo yang diketuai Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Ganjar Pranowo itu. Ia mengaku tak menyangka mendapat bantuan dari Partai Perindo.

"Sangat terima kasih Perindo peduli. Nggak menyangka (mendapat bantuan). Sudah tiga bulan pembangunan renovasi berlangsung," ungkap Jamhari di lokasi, Kamis (28/9/2023).

BACA JUGA: Bacaleg Perindo Rere Tati Sri Hardina Salurkan Bantuan Bahan Bangunan ke Mushala

Jamhari berharap, mushola di permukimannya dapat berdiri dengan megah setelah selesai direnovasi. "Harapannya mushola bisa berdiri dengan megah saat selesai renovasi," ujarnya.

Sebelumnya, Rere yang juga Ketua DPW Barisan Penjaga (Baja) Perindo Jawa Barat mengatakan, Perindo menyalurkan bantuan bahan bangunan.

"Kami dari Partai Perindo menyalurkan bantuan ke Musala Al Hikmah RT 6 RW 3 Rangkapan Jaya. Bantuan berupa semen, keramik, dan granit," ujar Rere.