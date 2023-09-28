Advertisement
HOME NEWS JATENG

Terinspirasi Ganjar, Relawan OMG Berbagi Kasih Bersama Lansia di Semarang

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |15:15 WIB
SEMARANG – Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo, yang tergabung dalam Orang Muda Ganjar (OMG) Jawa Tengah (Jateng) berbagi kasih bersama para lansia yang ada di Panti Wredha Rindang Asih II, Kota Semarang pada Kamis (28/9/2023).

Koordinator Wilayah Orang Muda Ganjar Jawa Tengah Muhammad Akmal mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan untuk menunjukkan kepedulian dan perhatian kepada lansia yang ada di panti.

"Kegiatan Orang Muda Ganjar hari ini difokuskan untuk ke oma dan opa yang berada di panti Katholik, Panti Werdha Kota Semarang," ujar Akmal.

Untuk meramaikan kegiatan berbagi kasih sekaligus peduli sesama, para pendukung muda Capres 2024 Ganjar Pranowo itu juga turut menggandeng sejumlah pelajar dan mahasiswa di Kota Semarang.

Hal itu pun semakin menambah hangat suasana kegiatan Orang Muda Ganjar Jawa Tengah bersama para oma dan opa yang ada di panti tersebut.

"Alhamdulillah hari ini berjalan dengan lancar, juga beberapa kami tergabung dengan para pelajar dan mahasiswa yang ada di Kota Semarang juga hadir meramaikan berbagi kasih, memberikan kegembiraan kepada para opa oma di panti ini," kata Akmal.

Melengkapi kegiatannya, sukarelawan Orang Muda Ganjar juga memberikan sejumlah bantuan untuk Panti Wredha Rindang Asih II, berupa alat akunpunktur dan tanaman hidroponik.

Tak hanya itu, mereka juga melakukan senam sehat bersama para lansia, serta pengecekan kesehatan untuk para lansia tersebut.

Kegiatan ini kata dia, sebagai kelanjutan dari perhatian dan kepedulian yang dicurahkan Ganjar Pranowo, yang pernah mengunjungi panti tersebut tahun 2018 dan 2019 saat masih menjabat Gubernur Jawa Tengah.

