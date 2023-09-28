Advertisement
HOME NEWS JABAR

Sosialisasikan Ganjar, Relawan Gelar Kegiatan Bajidoran di Kebon Awi Bandung

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |14:12 WIB
Sosialisasikan Ganjar, Relawan Gelar Kegiatan Bajidoran di Kebon Awi Bandung
Relawan Sosialisasikan Ganjar Pranowo di Bandung/ist
A
A
A

BANDUNG- Ganjar Muda Padjajaran bersama Saung Angklung Udjo menggelar kegiatan 'Bajidoran di Kebon Awi' di Udjo Ecoland, Cimenyan, Bandung, Jawa Barat, Rabu, 27 September 2023.

"Bajidor itukan kita tahu adalah salah satu kesenian sunda dan GMP dalam kesempatan ini kita melakukan apresiasi terhadap kesenian tradisional dan pelaku seni yang ada di Jawa Barat," kata Ketua Umum GMP Rendra Wibawa, Kamis (28/9/2023).

Rendra melanjutkan, pendekatan melalui kesenian, khususnya di Jawa Barat merupakan salah satu langkah efektif dalam mengenalkan tokoh yang dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo.

"Berdasarkan data terkait pendekatan yang bisa dilakukan kepada masyarakat Jawa Barat, nomor satu itu ada pendekatan agama, kemudian budaya itu menjadi pendekatan kedua. Ini upaya yang bisa dilakukan oleh kita ketika ingin melakukan pengenalan kepada sosok Presiden Pak Ganjar Pranowo,"terangnya.

Selain mengenalkan bacapres Partai Perindo tersebut melalui kesenian kepada masyarakat, Rendra pun banyak menggaet seniman Jawa Barat dan mendapatkan sejumlah aspirasi dan ide baru dari para seniman dalam menyusun serangkian agenda sosialisasi di bidang kesenian tradisional.

"Banyak seniman yang sebetulnya ini mendukung Pak Ganjar. Sehingga, GMP dapat banyak masukan dan ide-ide dalam menyusun program di bidang kesenian tradisional," tutup Rendra.

