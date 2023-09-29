Advertisement
HOME NEWS NEWS

Hary Tanoe: Kesejahteraan Masyarakat Harus Diwujudkan Dahulu, Pasti Persatuan Akan Terwujud

Isty Maulidya , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |13:40 WIB
TANGERANG - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo menghadiri silaturahmi bersama 350 Romo dan Romani se-Tangerang Raya pada Kamis (28/9/2023).

Pada pertemuan tersebut, HT pun memaparkan pidato kebangsaan sekaligus membuka alasan mengapa dirinya yang merupakan seorang penguasa terjun ke dunia politik

"Kalau main politik dengan baik, politik itu sama dengan pelayanan. Kita punya kegiatan sosial itu pelayanan, membangun potensi anak muda juga pelayanan. Pelayanan juga bisa lingkup nasional, salah satunya dengan terjun ke politik," ungkapnya.

Bacaleg DPR RI Dapil Banten III itu melanjutkan hal ini pun dipengaruhi oleh lingkungan keluarganya yang kerap melakukan kegiatan sosial. Menurutnya, jika sebuah partai politik diisi dengan kegiatan yang mensejahterakan rakyat sama artinya dengan melayani masyarakat.

