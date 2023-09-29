Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

4 Fakta Bocah Meninggal Diduga Usai Alat Kelaminnya Diremas, Pelakunya Engkong

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |06:17 WIB
4 Fakta Bocah Meninggal Diduga Usai Alat Kelaminnya Diremas, Pelakunya Engkong
Bocah 12 tahun meninggal diduga usai alat kelaminnya diremas (Foto Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

SEORANG bocah berinisial MDF (12) meninggal di sebuah rumah, di Kampung Sindangkarsa RT 1 RW 8, Sukamaju Baru, Tapos, Depok pada Rabu 27 September 2023 malam. Bocah tersebut diduga tewas usai alat kelamin diremas oleh seseorang berinisial E alias Engkong.

Berikut sejumlah fakta terkait peristiwa tersebut:

1. Korban Sempat Teriak

Kepala Urusan (Kaur) Humas Polres Metro Depok, Iptu Made Budi menjelaskan kronologi berawal pada Rabu 27 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIB saksi A berboncengan motor bertiga dengan R dan korban MDF.

"Saat mau muter balik, Engkong memegang alat kelamin korban dengan cara diremas, dan dielus-elus dadanya. Korban bilang 'Ah sakit kong'," kata Made dalam keterangannya dikutip, Kamis (28/9/2023).

2. Terjadi saat Main Layangan

Selanjutnya, Made menyebut saat sore hari sekitar pukul 15.00 WIB bahwa korban dengan saksi yang merupakan teman sepermainan bermain layangan di lapangan Remaja.

Setelah bermain layangan korban dengan saksi main bola di jalanan dekat rumah korban, lalu saksi dan korban pulang ke rumahnya masing masing.

3. Orangtua Korban Tidak Terima

"Tiba-tiba habis Maghrib orangtua korban teriak teriak 'Kong' kenapa anak saya dipegang pegang kemaluannya, akhirnya si Engkong marah dan niat mau mencekik korban," ujar Made.

Namun, dipisah oleh orangtua korban lalu tiba-tiba korban terjatuh di depan pintu rumah selanjutnya dibawa ke RS Sentra Medika. Sampai RS sudah dinyatakan meninggal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173727/predator-US8L_large.jpg
Polisi Tangkap Predator Seks Anak di Apartemen Jaksel, Ini Tampangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/338/3150597/badut_predator_seksual_anak_di_bekasi_pura_pura_tidur_saat_polisi_gelar_konpers-3F21_large.jpg
Badut Predator Seksual Anak di Bekasi Pura-Pura Tidur saat Polisi Gelar Konpers
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/338/3143429/pencabulan-s670_large.jpg
Korban Pencabulan Kakek 60 Tahun di Jaksel Capai 3 Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/338/3141098/pelecehan_seksual-icJD_large.jpg
Viral Dugaan Pelecehan Seksual Oknum Guru SMPN di Depok, Pemkot Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/525/3139582/viral-XTuV_large.jpg
Viral Raba-Raba Siswi SMP, Sopir Taksi Online di Bandung Akhirnya Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/338/3130001/ilustrasi_pelecehan_seksual-PD2u_large.jpg
Guru SD di Depok Diduga Lecehkan Belasan Siswi, Keluarga Korban Bakal Lapor Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement