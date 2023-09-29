Gempa M3,3 Guncang Bolaang Uki Sulut Malam Ini

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 3,3 mengguncang Bolaang Uki, Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara (Sulut), Jumat (29/9/2023), malam ini.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung sekitar pukul 22:46 WIB.

BMKG menyampaikan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:3.3, 29-Sep-2023 22:46:49WIB, Lok:0.07LS, 124.48BT (73 km Tenggara BOLAANGUKI-BOLSEL-SULUT), Kedlmn:24 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )