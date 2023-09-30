Advertisement
HOME NEWS NEWS

Gelar Ajang Balapan di Palembang, Bacaleg Perindo Andi Asmara Fasilitasi Hobi Anak Muda

Muhammad Riza Vahlevi , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |01:38 WIB
Gelar Ajang Balapan di Palembang, Bacaleg Perindo Andi Asmara Fasilitasi Hobi Anak Muda
Bacaleg Perindo Andi Asmara (Foto: MPI)
A
A
A

 

PALEMBANG - Bacaleg Partai Perindo Andi Asmara memfasilitasi hobi anak muda dengan menggelar kejuaraan drag race dan drag bike championship 2023 putaran kedua di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat 29 September 2023.

Ajang balapan tersebut berlangsung spektakuler dengan diikuti ratusan peserta.

Aksi nyata Andi Asmara ini merupakan sarana memfasilitasi kreatifitas anak muda pencinta otomotif agar dapat menyalurkan hobi mereka dengan tepat.

Ketua DPP Partai Perindo Bidang ESDM itu kembali menyelenggarakan kerjuaraan drag race dan drag bike championship 2023 di Jakabaring Sport City Palembang, Sumatera Selatan.

"Kegiatan ini berlangsung semarak dan spektakuler. Pasalnya kejuaraan yang diselenggarakan tersebut antusias diikuti oleh ratusan pencinta olahraga otomotif yang tidak hanya dari wilayah Sumatera Selatan," kata Andi Asmara, Jumat 29 September 2023.

Andi Asmara yang juga merupakan Bacaleg DPR RI Dapil Sumsel I ini nampaknya konsen merangkul dan memaafasilitasi minat hobi komunitas anak muda khususnya di Sumatera Selatan.

Kata dia, hal ini bertujuan agar anak muda dapat menyalurkan hobi mereka di tempat yang benar dan tidak ugal-ugalan di jalan yang justru menimbulkan gangguan ketertiban berlalu lintas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
