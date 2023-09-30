Bacaleg Perindo Andi Asmara Gelar Putaran Kedua Drag Race dan Drag Bike Championship 2023

PALEMBANG - Kejuaraan drag race dan drag bike championship 2023 putaran kedua Andi Asmara di Palembang, Sumatera Selatan, berlangsung spektakuler.

Ajang balapan ini diikuti ratusan peserta. Aksi nyata Andi Asmara ini merupakan sarana memfasilitasi kreatifitas anak muda pencinta otomotif agar dapat menyalurkan hobi mereka dengan tepat.

Ketua DPP Partai Perindo Bidang ESDM itu kembali menyelenggarakan kerjuaraan drag race dan drag bike championship 2023 di Jakabaring Sport City Palembang, Sumatera Selatan.

"Kegiatan ini berlangsung semarak dan spektakuler. Pasalnya kejuaraan yang diselenggarakan tersebut antusias diikuti oleh ratusan pencinta olahraga otomotif yang tidak hanya dari wilayah Sumatera Selatan," kata Andi Asmara, Jumat 29 September 2023.

Andi Asmara yang juga merupakan Bacaleg DPR RI Dapil Sumsel I ini nampaknya konsen merangkul dan memaafasilitasi minat hobi komunitas anak muda khususnya di Sumatera Selatan.

Kata dia, hal ini bertujuan agar anak muda dapat menyalurkan hobi mereka di tempat yang benar dan tidak ugal-ugalan di jalan yang justru menimbulkan gangguan ketertiban berlalu lintas.