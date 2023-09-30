Advertisement
HOME NEWS JABAR

Dapat Bantuan Sumur Bor dari Kapolri, Warga Cianjur: Kami Bersyukur dan Berterima Kasih

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |00:19 WIB
Dapat Bantuan Sumur Bor dari Kapolri, Warga Cianjur: Kami Bersyukur dan Berterima Kasih
Sumur bantuan Kapolri di Cianjur (Foto: dok polisi)
A
A
A

 

CIANJUR - Warga Kampung Golebag, Desa Munjul, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, menyambut gembira kehadiran sumur bor di wilayahnya. Sumur bor bantuan Kapolri program “Polri Peduli Lingkungan” ini menjadi solusi bagi masyarakat setempat di saat musim kemarau seperti sekarang ini.

"Terima kasih kepada Bapak Kapolri, Pak Kapolda, dan Pak Kapolres atas bantuan sumur bor ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan kepada kami diganti berlipat-lipat oleh Allah SWT," kata Ustadz Sambas Bastanjar tokoh dan pemuka Desa Munjul, Jumat (29/9/2023).

Menurut Sambas, sumur bor ini sangat membantu warga kampung Golebag. Sebelum ada sumur bor, kata dia, masyarakat harus menggunakan selang panjang agar air bisa sampai ke tempat mereka.

Dengan adanya sumur bor ini, kata dia, masyarakat tak lagi harus bersusah payah mencari air bersih. "Cukup dari masjid ini saja bisa dialirkan ke rumah-rumah warga. Kami tentunya bersyukur dan mengucapkan terimakasih atas bantuan yang sangat bermanfaat ini," ujar dia.

Peresmian penggunaan sumur bor program Polri Peduli Lingkungan, berlangsung Jumat (29/9/2023). Peresmian dilakukan Kapolres Cianjur, AKBP Aszhari Kurniawan, di halaman Masjid Al Uswatul Hasanah.

Masyarakat setempat menyambut antusias peresmian sumur bor berkedalaman 22 meter ini. Air yang keluar dari sumur bor ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Ada sebanyak 40 kepala keluarga yang memanfaatkan fasilitas air bersih ini.

Halaman:
1 2
      
